Test – Amazon Kindle Scribe 2024 : l’ardoise numérique ultime pour lire et écrire ?

L’Amazon Kindle Scribe 2024 est la nouvelle version de la liseuse grand format d’Amazon, pensée pour la lecture et l’annotation. Avec son grand écran 10.2 pouces, son stylet amélioré et ses fonctionnalités de prise de notes, elle vise à séduire les amateurs de lecture et les professionnels cherchant un carnet numérique. Mais cette mise à jour vaut-elle le coup ? Nous avons testé la Kindle Scribe 2024 pour vous livrer un avis détaillé.

Unboxing et design

Dès l’ouverture de la boîte, l’élégance minimaliste du Kindle Scribe 2024 saute aux yeux. Amazon mise sur un design épuré, avec une finition mate et un cadre en aluminium brossé. L’appareil est livré avec :

La Kindle Scribe 2024

Un stylet premium avec gomme intégrée

5 embouts de remplacements avec outils

Un câble USB-C

Une documentation rapide

L’écran 10,2 pouces est bordé de fines marges, sauf sur un côté plus épais, idéal pour une prise en main confortable. L’ergonomie a été optimisée : la Kindle Scribe est fine et légère, avec un bon équilibre entre solidité et confort d’utilisation. Avec un seul bouton physique, la navigation se fait entièrement via l’écran tactile.

Produit disponible sur Nouvel Amazon Kindle Scribe (16 Go) | Écran repensé avec bordures uniformes | Écriture dans les livres et documents | Stylet premium inclus | Gris tungstène

Voir l'offre 429,99 €

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Caractéristiques techniques principales :

Écran : 10,2 pouces E-Ink Paperwhite (300 ppp) éclairage avant intégré, technologie d’affichage de polices optimisée et 16 niveaux de gris

Stockage : 16, 32 ou 64 Go

Appareil : 196 x 230 x 5,7 mm

Stylet premium : 162 x 8,8 x 8,4 mm

Poids : 433g

Connectivité : Wi-Fi

Autonomie : jusqu’à 12 semaines en lecture seule

Charge complète 2,5 heures

Stylet : livré avec gomme intégrée et bouton raccourci personnalisable

Compatibilité : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé et PRC (formats natifs) ; PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG et BMP, export vers e-mail

Fonctionnalités et prise en main de la Scribe 2024

Le Kindle Scribe ne se limite pas à la lecture. Il intègre des outils avancés de prise de notes. Grâce à son stylet, il est possible de :

Prendre des notes manuscrites dans les livres Kindle

Créer des carnets de notes organisés en dossiers et se constituer son propre carnet

Annoter des documents PDF envoyés depuis un ordinateur

Exporter des notes vers son e-mail en format texte ou PDF

L’interface fluide et intuitive rend l’expérience agréable. Le stylet n’a pas besoin de recharge, ce qui est un atout par rapport à certaines tablettes concurrentes.

Utilisation : lecture et prise de notes avec la Scribe 2024

Le Kindle Scribe 2024 excelle en lecture. L’écran anti-reflets offre un confort optimal, même en pleine lumière. L’éclairage adaptatif ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur pour un rendu plus chaleureux en soirée.

Concernant la prise de notes, l’expérience est fluide. L’écriture est réactive, et le stylet offre une sensation proche du papier. Plusieurs types de trait sont disponibles. On peut également gérer plusieurs carnets et y ajouter des étiquettes pour une meilleure organisation. Egalement on peut faire des sélections, des copier-coller.

Il existe de nombreux modèles pour la prise de notes allant de la page simple à l’agenda. C’est très complet et très intuitif.

Performances et différences avec le modèle précédent

Par rapport à la version précédente, la Kindle Scribe 2024 apporte plusieurs améliorations :

Un écran plus lumineux et réactif

Une meilleure gestion des fichiers PDF annotables

Un stylet plus précis, avec des niveaux de pression améliorés

Un export plus simple vers le cloud et les e-mails

L’autonomie reste impressionnante, avec plusieurs semaines d’utilisation sans recharge. La réactivité globale a été optimisée, rendant l’expérience plus fluide, notamment pour le défilement des pages et la prise de notes.

Au quotidien : pourquoi choisir la Kindle Scribe 2024 ?

La Kindle Scribe est idéale pour :

Les lecteurs passionnés qui veulent annoter leurs livres

Les étudiants et professionnels ayant besoin d’un carnet numérique

Les créatifs cherchant un espace pour esquisser ou brainstormer

Elle remplace efficacement un cahier papier et offre un gain d’organisation appréciable. l’OCR pour convertir les notes manuscrites en texte reste un point à améliorer même si le rendu est déjà très bon.

Il n’y a pas grand chose à dire de plus tant elle remplit parfaitement ses missions, c’est plus qu’une simple liseuse, c’est un véritable outil du quotidien.

Conclusion

L’Amazon Kindle Scribe 2024 se positionne comme une alternative convaincante aux tablettes traditionnelles pour la lecture et la prise de notes. Son écran, son autonomie record et son stylet efficace en font un excellent outil. Elle convient parfaitement à ceux cherchant un carnet numérique performant.

Produit disponible sur Nouvel Amazon Kindle Scribe (16 Go) | Écran repensé avec bordures uniformes | Écriture dans les livres et documents | Stylet premium inclus | Gris tungstène

Voir l'offre 429,99 €