Amazon Prime Gaming : les jeux offerts en décembre 2021

Pour les fêtes de fin d’année, Amazon vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle salve de jeux disponibles gratuitement sur PC grâce à Prime Gaming. Pour l’occasion, la firme américaine vient offrir moult jeux de renom comme le jeu de gestion Frostpunk, de course Need for Speed Hot Pursuit Remastered et d’exploration Journey to the Savage Planet. Découvrez tous les cadeaux offerts par Amazon Prime Gaming dans notre article.

Les jeux gratuits de décembre 2021 sur Amazon Prime Gaming

Les abonnés Prime peuvent profiter chaque mois de jeux vidéos et contenus in-games gratuitement. Pour les fêtes de fin d’année, Amazon est ainsi venu offrir avec son service Prime Gaming neuf titres sur PC : Need for Speed Hot Pursuit Remastered ; Frostpunk ; Journey to the Savage Planet ; Football Manager 2021 ; Morkredd ; Spellcaster University ; Youtubers Life ; Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse ; Tales of Monkey Island Complete Pack et Derniers jours. Une chose est sure, cette liste viendra réjouir tous les joueurs avec des styles de jeu bien différents les uns des autres.

En plus de cela, Amazon Prime Gaming offre plusieurs contenus in-games pour agrémenter les parties de vos jeux favoris :

2 décembre : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000 ;

: – GTA $100,000 ; 7 décembre : Mobile Legends Bang Bang – Kaja “Commandment”, Amazon Prime Chest : Chou (7-Day), Chou “Go Ballistic” (7-Day), Amazon Prime Chest : Odette (7-Day), Odette “Mermaid Princess” (7-Day) et New World – Autumn King Pack #2 ;

: – Kaja “Commandment”, Amazon Prime Chest : Chou (7-Day), Chou “Go Ballistic” (7-Day), Amazon Prime Chest : Odette (7-Day), Odette “Mermaid Princess” (7-Day) et – Autumn King Pack #2 ; 8 décembre : Free Fire – Ottero (Pet) ; Final Fantasy Brave Exvius : War of the Visions – Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket et Roblox – Exclusive Cosmetic

: – Ottero (Pet) ; – Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket et – Exclusive Cosmetic 9 décembre : Grand Theft Auto Online – Reward for a free Stable Slot 5x Special Horse Medicine » + GTA $100,000 ;

: – Reward for a free Stable Slot 5x Special Horse Medicine » + GTA $100,000 ; 10 décembre : Dead By Daylight – Exclusive rare outfit for The Artist ;

: – Exclusive rare outfit for The Artist ; 16 décembre : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000 ; Legends of Runeterra – Epic Wildcard et World of Warships – 1x Santa’s Gift container, 1x Santa’s Big Gift container, 1x Santa’s Mega Gift container ;

: – GTA $100,000 ; – Epic Wildcard et – 1x Santa’s Gift container, 1x Santa’s Big Gift container, 1x Santa’s Mega Gift container ; 22 décembre : Final Fantasy Brave Exvius : War of the Visions – Gil Snapper (XL) x 100 et Free Fire – Cube Fragment (x5) ;

: – Gil Snapper (XL) x 100 et – Cube Fragment (x5) ; 23 décembre : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000.

Pour récupérer l’ensemble de ses avantages, rendez-vous directement sur la page web gaming.amazon.com, connectez-vous et rendez-vous dans la section Des jeux, du butin.

En attendant le début du mois de décembre 2021 pour récupérer tous ses jeux et contenus in-games, n’hésitez pas à télécharger les titres du mois en cours : Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2 : New Chapter, BAFL – Brakes Are For Losers et Secret Files : Sam Peters. Ces derniers seront ajoutables à votre bibliothèque uniquement jusqu’au 30 novembre.