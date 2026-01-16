Actualités

Anthbot lance une solution innovante et efficace pour un gazon parfait

Anthbot dévoile ses robots de tonte intelligents pour un entretien de pelouse optimisé.

Le monde du jardinage connaît une révolution grâce à ANTHBOT, un pionnier de l’entretien robotisé des pelouses. Présentée au CES 2026 à Las Vegas, la marque dévoile ses nouvelles tondeuses intelligentes qui promettent un gazon parfait, propre et sain. L’objectif est simple : offrir aux propriétaires un jardin qui fait la différence, tout en simplifiant l’entretien au quotidien.

Anthbot innove avec la tonte de pelouse entièrement automatisée

Grâce à ses séries N et M, ANTHBOT va bien au-delà de la simple tonte. Fini les herbes coupées qui stagnent ou les feuilles mortes accumulées. Le système intégré des robots prend en charge chaque détail. La série N propose un module 4-en-1. Elle tond, broie, ramasse et balaie en un seul passage. Résultat ? Une pelouse propre, sans effort supplémentaire.

Les séries N et M : des fonctionnalités avancées pour un gazon parfait

Chaque modèle de tondeuse intelligente dispose de plusieurs avancées techniques. La série N possède un sac de ramassage de 23 litres et un broyeur qui nourrit la terre. La série M, quant à elle, combine agilité et robustesse. Elle s’adapte à toutes les configurations de terrain, même les allées étroites ou les jardins accidentés. Grâce à cette polyvalence, chacun trouve la tondeuse qui répond à ses besoins quotidiens.

Une navigation intelligente adaptée à tous les types de jardins

Les deux séries intègrent des technologies de navigation avancées. Les propriétaires choisissent entre le modèle LiDAR, idéal pour les espaces clôturés ou complexes, et le modèle RTK pour les grandes pelouses ouvertes. Ces solutions assurent une couverture totale et évitent les oublis.

En conclusion, ANTHBOT redéfinit l’entretien des pelouses en simplifiant la vie des utilisateurs. Avec ses innovations technologiques et son approche respectueuse de l’environnement, la marque s’impose comme une référence. Profitez d’un jardin impeccable, sans effort et avec une conscience écologique renforcée.

Lisez notre dernier article tech : Test – Shark StainStriker HairPro Pet : le détacheur malin pour une maison toujours impeccable

