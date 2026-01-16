Fatal Fury: City of the Wolves dévoile la Saison 2 et son calendrier des DLC

En 2025, SNK a été généreux envers sa communauté en proposant des personnages DLC gratuits pour Fatal Fury: City of the Wolves. Et cette année, le studio nippo-arabe n’a pas l’intention de ralentir sa cadence ! Après une première saison déjà dense en contenus, le titre de SNK s’ouvre à une seconde vague d’ajouts massifs avec une Season Pass 2. Cette fois, ce n’est ni un, ni deux…mais six combattants qui vont rejoindre le roster de Fatal Fury: City of the Wolves. On connaît déjà 4 d’entre eux : découvrez-les dans les prochaines lignes.

Voir également : C’est officiel, Caitlyn rejoint 2XKO pour le lancement mondial de la Saison 1

Un DLC par mois jusqu’en juin 2026 pour Fatal Fury: City of The Wolves

La feuille de route communiquée par SNK est claire : chaque mois, Fatal Fury: City of the Wolves accueillera un nouveau personnage jouable. La saison 2 du jeu s’ouvrira alors ce 22 janvier avec Kim Jae Hoon, avant de laisser place à Nightmare Geese en février. Blue Mary et Wolfgang Krauser occuperont les mois de mars et avril, tandis que deux combattants clôtureront la saison en mai et juin 2026. Les noms de ces deux derniers n’ont pas encore été dévoilés, mais SNK a confirmé qu’ils seraient annoncés progressivement au fil du premier semestre.

Au-delà de l’effet catalogue, le choix des quatre premiers reveal n’est pas anodin. Kim Jae Hoon permet d’ancrer le lien direct avec Garou: Mark of the Wolves, tandis que Nightmare Geese mise sur un intérêt communautaire réel pour fans de la licence. Blue Mary et Krauser, deux figures centrales du roster Fatal Fury, étoffent quant à elles la dimension plus traditionnelle du versus fighting.

Ce format soutenu prolonge la dynamique de support de City of the Wolves entamée en 2025, qui avait notamment ramené Andy Bogard, Mr. Big, Ken ou encore Chun-Li en tant que guest characters. Et comme avec la saison 1, ces nouveaux combattants seront téléchargeables gratuitement à leur arrivée.

SNK n’a pas encore publié de gameplay individuels pour ces nouveaux arrivants au moment de la rédaction de cet article. Nous n’avons qu’un key art, que vous pouvez voir ci-dessous.