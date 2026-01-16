Actualités

Révolution immersive : Hisense émerveille le CES 2026 avec des TV innovantes

Hisense

Hisense frappe fort au CES 2026 avec de nouvelles avancées qui devraient séduire tous les férus de technologie et de home cinéma. La marque, déjà reconnue comme un leader mondial de l’électronique grand public, confirme son ambition : réinventer notre façon de vivre l’image et le son, à travers une collection de téléviseurs et d’accessoires au sommet de l’innovation.

RGB MiniLED Evo : L’affichage entre dans une nouvelle ère

Cette année, Hisense dévoile le RGB MiniLED Evo. Une révolution qui va plus loin que les MiniLED traditionnels. Jusque-là, on connaissait les LED rouges, vertes et bleues. Désormais, la marque y ajoute une quatrième LED Sky Blue-Cyan, une première sur le marché. Résultat : jusqu’à 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020, une précision de 134 bits, et des couleurs encore plus naturelles. Le confort visuel progresse, tout en préservant la consommation énergétique.

Le nouveau fleuron de la gamme, le 116UXS, se distingue avec un cadre ultra fin (moins de 4 cm) et un système sonore Devialet Opéra de Paris en configuration 6.2.2. De quoi placer la barre très haut pour l’industrie.

Une gamme complète pour tous les besoins

Hisense structure son offre autour de plusieurs modèles qui s’adaptent à tous les usages, du home cinéma XXL au gaming pointu, sans oublier les amateurs de lifestyle. Le UXQ, en 100 et 116 pouces, repousse les limites avec une luminosité de 8 000 nits et une fréquence de 165 Hz. L’intelligent Hi-View AI Engine RGB assure une image toujours parfaite, quelles que soient les conditions.

Le UR9S joue la carte de l’équilibre haut de gamme en couvrant 100 % du BT.2020, et un son Tuned by Devialet. Le UR8S démocratise la technologie MiniLED pour un public plus large sans compromis sur la qualité d’affichage.

Des produits lifestyle qui s’intègrent partout

Envie de design avant tout ? Le Canvas TV (S7S) combine écran mat anti-reflets, mode galerie d’art et cadres interchangeables. Il existe même une version boostée par MiniLED RGB. Le DécoTV (S5Q), compact et chic, s’adresse aux petits intérieurs. Enfin, le FollowMe TV (S6S) mise sur la mobilité avec son écran 32’’, tactile et autonome pendant 12 heures. Pratique : on peut l’emporter de pièce en pièce, pour streamer ou passer des appels vidéo.

MicroLED : Hisense voit encore plus grand et précis

Place à la démesure avec le MicroLED MX de 136’’ et sa luminosité de 10 000 nits. Surtout, le 163MX RGBY ajoute un sous-pixel jaune inédito pour combler jusqu’ici des faiblesses du rendu couleurs. Ce monstre couvre 100 % du BT.2020 et affiche plus de 33 millions de sous-pixels, pour un spectacle visuel inédit.

Audio et intelligence artificielle : le duo gagnant

Hisense peaufine aussi le son avec la barre SBS Slim et de nouvelles enceintes portables Bluetooth 6, pensées pour un usage nomade ou à domicile. L’IA s’invite partout : réglages automatiques d’image et de son, fonctions connectées boostées par Microsoft Copilot, et un Home OS façon hub domotique pour contrôler tout l’écosystème maison.

Avec ces annonces, Hisense impose sa vision : des TV toujours plus performantes, esthétiques et connectées. Que pensez-vous de cette révolution de l’affichage ? N’hésitez pas à réagir ou partager votre avis sur les réseaux !

