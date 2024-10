Antidote adopte désormais un modèle d’abonnement annuel, laissant derrière les licences à vie

Récemment, Druide informatique a lancé Antidote 12 avec de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Mais derrière cette mise à jour se cache une nouvelle approche qui risque de déplaire aux utilisateurs fidèles. En effet, les nouvelles licences à vie disparaissent pour les nouveaux clients. Désormais, pour continuer à utiliser le célèbre correcteur, vous devrez opter pour un abonnement annuel.

Des abonnements annuels désormais indispensables pour Antidote 12

Cette transformation a été rapidement repérée par des internautes, comme l’utilisateur de Reddit, marclarpin, qui a exprimé son mécontentement. De nombreux autres utilisateurs ont réagi de la même manière. Ils critiquèrent ce basculement vers un modèle d’abonnement similaire à ce qu’ont fait d’autres entreprises. C’est notamment le cas d’Adobe.

Antidote+ devient donc incontournable pour les nouveaux utilisateurs d’Antidote 12. Cette offre inclut des abonnements à 60 $ par an pour les particuliers et 100 $ pour une version familiale installable sur cinq appareils. Cependant, la version Antidote 12 propose aussi des options plus accessibles pour ceux qui ne souhaitent utiliser le logiciel que dans une seule langue.

Un accès limité pour les anciens utilisateurs

Les anciens clients peuvent tout de même profiter de certaines exceptions. Si vous possédez déjà une licence d’une version précédente d’Antidote, vous pouvez la mettre à niveau vers Antidote 12 avec une licence perpétuelle. Le coût varie entre 90 $ et 140 $, selon la formule choisie. Mais attention, toutes les fonctionnalités ne seront pas accessibles : les nouvelles suggestions de reformulation de phrases basées sur l’IA, par exemple, sont réservées aux abonnements Antidote+.

Druide a justifié ce changement par les nouvelles fonctionnalités d’Antidote 12, qui s’appuient sur des serveurs puissants pour fournir des services basés sur l’intelligence artificielle. En conséquence, le modèle de licence unique ne permettrait plus de couvrir ces coûts technologiques.

Une trajectoire similaire à Adobe avec l’abandon des licences perpétuelles

L’évolution d’Antidote vers des abonnements rappelle fortement celle d’Adobe en 2013, lorsqu’elle a introduit l’Adobe Creative Cloud, un modèle d’abonnement remplaçant les licences perpétuelles. Ce changement avait provoqué une hausse du piratage des produits Adobe, une réalité que Druide pourrait aussi rencontrer. Sur Reddit, certains utilisateurs expriment déjà l’idée de chercher des alternatives moins légales.

Druide, de son côté, défend son choix en insistant sur le fait que l’option d’abonnement permet de mieux intégrer des mises à jour et des fonctionnalités avancées, notamment celles basées sur l’IA.