Apex Legends accueille l’univers de Cyberpunk: Edgerunners dans un crossover inédit dès le 14 juillet

Il y a quelques jours, les comptes officiels d’Apex Legends et de Cyberpunk: Edgerunners avaient publié des visuels reprenant la célèbre scène de David et Lucy sur la Lune. Ils étaient accompagnés des messages « Some views are worth sharing” et « Some legends are worth sharing. »

Et maintenant, le crossover tant attendu est enfin officiel. Hier, Respawn Entertainment, Electronic Arts et CD Projekt Red ont enfin dévoilé les premières images de la collaboration entre Apex Legends et Cyberpunk: Edgerunners. Dès le 14 juillet prochain, les joueurs d’Apex pourront goûter à un événement riche en contenus, mêlant cosmétiques inspirés de l’anime, de nouvelles mécaniques de gameplay et des clins d’œil à Cyberpunk 2077. Marquez vos calendriers, car le crossover est temporaire !

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Que nous réserve le crossover Apex Legends | Cyberpunk: Edgerunners ?

Les premières images du trailer nous replongent immédiatement dans l’ambiance de Night City. Et, pour l’occasion, la carte E-District adopte une direction artistique directement inspirée de l’univers cyberpunk imaginé par CD Projekt Red. Néons, hologrammes, panneaux publicitaires géants et esthétique futuriste feront évidemment le décor les rues du quartier, fidèle à celui découvert dans Cyberpunk 2077 et Cyberpunk: Edgerunners.

Bien sûr, l’anime Cyberpunk: Edgerunners est au cœur de cette collaboration. Les joueurs pourront notamment retrouver des skins reprenant le style de David Martinez, Lucy et Rebecca. Plutôt que d’intégrer ces protagonistes comme personnages jouables, Respawn a donc choisi d’adapter leur design aux Légendes déjà présentes dans Apex Legends.

Regardez :

L’événement introduit également deux nouveaux Cyberware Mods, disponibles dans le mode Wildcard. Le premier, Sandevistan, augmente considérablement la vitesse de déplacement et d’exécution des actions, en référence à l’implant iconique de l’univers Cyberpunk. Le second, Blackwall Breach, offre une nouvelle capacité offensive inspirée des technologies les plus dangereuses de la franchise.

Les amateurs de Cyberpunk 2077 retrouveront également Skippy, l’arme intelligente devenue culte auprès des joueurs. Prenant la forme d’une Alternator Mythique, l’arme conserve ses deux personnalités, Puppy Loving Pacifist et Stone Cold Killer. Le tout, en commentant les actions du joueur durant les parties.

Et ce n’est pas tout…

En plus des skins inspirés de Cyberpunk: Edgerunners, l’événement proposera une collection de cosmétiques exclusive comprenant des skins d’armes, des objets de personnalisation et une boutique de récompenses dédiée.

Respawn et CD Projekt Red ont également annoncé une collaboration avec Youtooz, qui donnera naissance à deux peluches Nessie inédites aux couleurs de Lucy et Rebecca, destinées aux collectionneurs.

Les joueurs pourront découvrir la collaboration Apex Legends x Cyberpunk: Edgerunners du 14 juillet au 4 août 2026.