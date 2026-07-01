La saison 2 de Cyberpunk: Edgerunners arrive : nouveaux héros, date de sortie…tout ce qu’il faut savoir

Trois ans après avoir marqué les esprits avec une première saison devenue culte, Cyberpunk: Edgerunners s’apprête à faire son grand retour sur Netflix. Il y a quelques jours, CD Projekt Red et le studio Trigger ont officiellement levé le voile sur la deuxième saison de la série animée Cyberpunk: Edgerunners 2. Mais cette fois, il s’agit d’une toute nouvelle série qui abandonne les personnages emblématiques de la première aventure au profit d’un récit inédit. Première bande-annonce, nouveaux protagonistes, fenêtre de sortie et équipe créative : voici tout ce que l’on sait.

Une nouvelle histoire dans les rues de Night City

Les créateurs l’avaient laissé entendre depuis plusieurs mois : cette deuxième saison ne sera pas la suite directe des événements vécus par David et Lucy. À la place, Cyberpunk: Edgerunners 2 proposera une histoire totalement indépendante, se déroulant toujours dans l’univers de Cyberpunk 2077. Les spectateurs découvriront un nouveau groupe de personnages, une intrigue originale et un autre regard sur Night City.

Si vous êtes nouveaux à la licence, vous n’aurez donc pas à regarder la première saison pour comprendre les événements. Néanmoins, nous vous le conseillons vivement, car c’est une pépite.

Quatre nouveaux visages au cœur du récit de Cyberpunk: Edgerunners 2

Le premier teaser officiel présente plusieurs protagonistes inédits qui constitueront le cœur de cette nouvelle aventure. Parmi eux figure Weak Kingsley, un ancien edgerunner devenu une légende déchue, désormais privé de ses implants cybernétiques. Son passé semble le rattraper alors qu’il tente de retrouver une raison de vivre dans une ville qui ne laisse aucune place aux faibles.

Vient ensuite le mystérieux D, un nomade animé par une soif de vengeance. Son parcours devrait le conduire à lever le voile sur des secrets liés aux mégacorporations qui règnent sur Night City. Roman Carax, passionné de cinéma traditionnel dans un monde dominé par les technologies, ainsi que Talia Yang, complèteront le casting de Cyberpunk: Edgerunners 2.

Ci-dessous la nouvelle bande-annonce :

Si Studio Trigger reprend les commandes de l’animation aux côtés de CD Projekt Red, quelques changements importants sont à noter au sein de l’équipe créative. La réalisation est désormais confiée à Kai Ikarashi, tandis que Bartosz Sztybor conserve un rôle central en tant que scénariste, showrunner et producteur. Ichigo Kanno s’assurera du character design, accompagné de Masahiko Otsuka à l’écriture.

La première bande-annonce confirme également la fenêtre de lancement de la série. Cyberpunk: Edgerunners 2 sortira à l’automne 2026, en exclusivité sur Netflix. Aucune date de diffusion précise n’est disponible pour le moment.