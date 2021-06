Amazon vend son propre test pour dépister la Covid-19

Depuis plus d’un an et demi, la crise sanitaire sévit à travers le monde. Afin de pallier à la pandémie, les différents gouvernements ont mis en place des mesures sanitaires d’urgence et déployé massivement des tests de dépistages. Concernant ces deniers, nous venons d’apprendre qu’Amazon vendait désormais son propre kit de test afin de dépister la Covid-19 aux États-Unis.

L’heure est aujourd’hui à la vaccination. Avant d’entrer dans le vif de cette actualité, nous vous conseillons de faire un tour sur la plateforme web et application mobile Vite Ma Dose afin de trouver facilement un rendez-vous dans le cas où vous souhaiteriez vous faire vacciner. Pour vous aider dans cette démarche, Uber propose d’ailleurs des trajets gratuits aux Français vers les centres de vaccination partenaires. Du côté des dépistages, Amazon s’apprête à démocratiser les autotests en vendant son propre dispositif pour dépister la Covid-19.

Un test de dépistage Covid-19 signé Amazon arrive aux Etats-Unis

Le média américain Stat News vient de signaler la mise en vente publique d’un kit de test de dépistage créé par Amazon. Pour le moment, il semble qu’Amazon ait retiré le produit de son site. Cependant, la commercialisation ne devrait pas tarder suite à l’approbation donnée par la Food and Drug Administra (FDA) en mars 2021. À cette période, Amazon évoquait uniquement ce dispositif afin de tester sur site ses employés.

S’étant rapidement affiché sur le site officiel d’Amazon, le kit de dépistage contre la Covid-19 était proposé à la vente pour un tarif de 39,99 $ aux Etats-Unis. Une livraison en un jour via Prime était d’ailleurs disponible dans certaines régions américaines. Concernant l’utilisation du test, cela ne diffère pas des tests PCR nasopharyngés : un coton-tige dans le nez, le dépôt de ce dernier dans un écouvillon puis l’envoi dans une boite de retour d’expédition prépayée à un laboratoire centralisé.

En proposant ce dispositif de dépistage contre la Covid-19, Amazon continue d’intensifier son implication dans le secteur des soins de santé. Aux États-Unis, l’entreprise a lancé son service Amazon Care en mars afin de permettre aux employés d’entreprises américaines de profiter d’un service de téléconsultations et de soins à domicile. Le programme Amazon Pharmacy propose aussi des ordonnances de 6 mois pour les médicaments courants à partir de 6 $.