Apple et Google sont contraints d’ouvrir leurs stores au Japon

Le paysage numérique mondial est en pleine mutation. En effet, après l’Union européenne, c’est au tour du Japon de serrer la vis face aux géants de la tech. Apple et Google, longtemps maîtres incontestés de leurs écosystèmes, doivent désormais composer avec de nouvelles règles imposées par la Commission du commerce équitable japonaise. Ces mesures visent à rétablir une concurrence plus saine sur les plateformes d’applications mobiles, en s’inspirant directement du Digital Markets Act européen.

Le Japon impose l’ouverture des systèmes d’exploitation d’Apple et Google

La décision japonaise marque un tournant. Désormais, Apple et Google ne pourront plus empêcher les développeurs tiers de proposer leurs propres boutiques d’applications sur iOS et Android. Cette mesure vise à briser le monopole des stores officiels et à offrir aux utilisateurs un choix plus large. Autrement dit, les développeurs pourront distribuer leurs applications sans passer obligatoirement par l’App Store ou le Play Store.

Cette ouverture forcée s’accompagne d’une interdiction pour Apple et Google d’imposer leurs propres systèmes de paiement. Les développeurs auront désormais la liberté d’utiliser des solutions alternatives. Cela pourrait réduire les commissions perçues par les géants du secteur. Le Japon entend ainsi favoriser l’innovation et la diversité des services proposés aux consommateurs.

Des restrictions sur l’exploitation des données utilisateurs

Autre point clé des nouvelles directives : la limitation de l’accès aux données sensibles des développeurs. Plus précisément, Apple et Google devront mettre en place des pare-feux internes pour éviter que leurs équipes n’exploitent ces informations à des fins concurrentielles. Cette mesure vise à prévenir le « Sherlocking ». Il s’agit d’une pratique controversée où Apple est accusée de copier les fonctionnalités d’applications tierces pour les intégrer à ses propres services.

La Commission japonaise insiste également sur la nécessité d’une visibilité équitable pour toutes les applications. Autrement dit, les algorithmes de recommandation ne devront plus favoriser les produits maison au détriment des concurrents. Cette transparence algorithmique pourrait redéfinir les règles du jeu sur les stores, en donnant une chance réelle aux développeurs indépendants.