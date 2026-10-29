Apple fait revivre l’iPod sur le Web : comment tester le baladeur secret d’Apple Music

Vingt-cinq ans déjà. Le 23 octobre 2001, Steve Jobs présentait le premier iPod et promettait d’emporter un millier de chansons dans sa poche. Aujourd’hui, les services de streaming réinventent notre façon d’écouter la musique. Pour marquer cet anniversaire historique, Apple cache une surprise nostalgique. En effet, la firme de Cupertino transforme une simple page d’erreur en véritable musée interactif. Un baladeur virtuel fonctionne directement dans votre navigateur. Cet hommage inattendu replonge les nostalgiques dans les années 2000.

Apple Music : une page d’erreur 404 transformée en machine à remonter le temps

Apple cache un bel easter egg sur son site officiel. La page d’erreur 404 d’Apple Music adopte une toute nouvelle apparence. Elle intègre une reproduction interactive du tout premier baladeur de la marque. Cette interface émulée reproduit l’écran monochrome et la célèbre molette mécanique. Le géant américain célèbre ainsi les 25 ans de son produit culte.

L’accès à cette relique numérique demande seulement un navigateur web. Les applications officielles sur iPhone ou Mac ne proposent pas cette fonction. Vous devez simplement ouvrir une page introuvable sur le site d’Apple Music. Aucun abonnement payant n’est requis pour en profiter. La firme n’a pas communiqué de date de fin pour cette animation. Les curieux doivent donc en profiter rapidement avant sa disparition.

Une interface fidèle et une bibliothèque musicale des années 2000

L’expérience interactive reproduit l’ergonomie d’époque avec précision. Tourner la molette virtuelle fait défiler les menus vers le bas ou le haut. Le système émet même le fameux son de clic caractéristique. Sur un ordinateur, les flèches du clavier et la touche Entrée facilitent la navigation. Cette astuce évite de manipuler la souris en permanence.

Quatre grandes rubriques structurent le menu principal. Vous retrouvez les playlists, les artistes, les morceaux et les réglages. L’appareil virtuel affiche une capacité de 9,2 Go pour 1 217 morceaux enregistrés. La sélection musicale met à l’honneur les tubes des années 2000 et 2010. Daft Punk, Coldplay, Beyoncé ou encore des artistes français s’enchaînent. Les titres se lancent sous forme d’extraits d’une minute trente au maximum.

Des réglages personnalisables et un jeu caché légendaire

Le menu des réglages cache quelques options sympathiques. Vous pouvez activer la lecture aléatoire ou répéter vos morceaux préférés. Le rétroéclairage de l’écran virtuel se configure selon vos envies. Le son de clic de la molette se désactive également en un clin d’œil. Ces détails renforcent l’illusion d’utiliser un vrai baladeur d’antan.

Le clin d’œil ultime ravira les amateurs de rétro-gaming. Par ailleurs, maintenir le bouton central enfoncé pendant cinq secondes dans les informations lance un jeu. Vous accédez au fameux jeu Brick, inspiré du classique Breakout. Ce divertissement égayait déjà les pauses des utilisateurs en 2001. Cette initiative rappelle le chemin parcouru depuis les cinq gigaoctets initiaux jusqu’aux millions de titres en streaming actuels.