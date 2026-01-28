Apple intègre Gemini au cœur de l’iPhone !

Apple a décidé d’intégrer Gemini, le modèle d’intelligence artificielle de Google, au cœur de l’iPhone. Cette annonce montre un changement de cap important pour l’entreprise, qui réduit l’ampleur de ses projets internes afin de privilégier une meilleure expérience utilisateur. Siri sera le premier à bénéficier de cette évolution. L’assistant vocal utilisera désormais la puissance du modèle de langage de Google pour offrir des réponses plus précises et naturelles.

Siri devient plus intelligent grâce à Gemini

Les utilisateurs verront donc bientôt une toute nouvelle version de Siri. Avec Gemini, Siri pourra interagir de manière plus fluide avec les applications natives comme Musique, TV ou Podcasts. Les utilisateurs bénéficieront d’une aide plus personnalisée et d’une meilleure compréhension de leurs besoins. Plus précisément, l’objectif est de rendre Siri indispensable dans la vie quotidienne.

Par ailleurs, Apple veut également centraliser toutes les fonctions d’intelligence artificielle sous le contrôle de Siri. Cela signifie que les futures innovations, qu’il s’agisse de Safari ou de l’application Santé, seront pensées pour fonctionner en synergie avec l’assistant vocal. Cette approche garantit une cohérence et une simplicité d’utilisation pour les utilisateurs.

Cette intégration intervient alors qu’Apple revoit ses ambitions en matière d’IA. En effet, le projet interne « World Knowledge Answers », conçu pour rivaliser avec ChatGPT et Perplexity, est désormais relégué au second plan. Apple préfère miser sur une collaboration stratégique avec Google afin de renforcer ses services existants.

Un changement stratégique pour Apple

Le départ de John Giannandrea, ancien responsable de la division IA chez Apple, a contribué à ce virage stratégique. L’entreprise met désormais l’accent sur l’expérience utilisateur plutôt que sur la création de chatbots autonomes dans chaque application.

Par ailleurs, la réorganisation de Safari illustre cette nouvelle direction. En effet, certaines fonctions expérimentales, comme l’évaluation de la fiabilité des documents, sont mises en pause. Désormais, Apple préfère se concentrer sur des outils stables et utiles au quotidien. En intégrant Gemini, la marque espère donc offrir une IA plus performante, capable de répondre aux attentes des utilisateurs tout en restant intuitive.