Apple officialise l’iPhone Duo : tout savoir sur le premier smartphone pliable de la marque

Lors de sa conférence « Surprise and shine », Apple a officiellement franchi le cap des appareils pliables avec la présentation de l’iPhone Duo. Ce smartphone novateur combine deux dalles OLED de haute qualité avec un design haut de gamme pour transformer l’expérience mobile.

iPhone Duo : un format compact en titane aux deux écrans interactifs

Une fois fermé, cet appareil adopte les dimensions d’un passeport. Il s’ouvre ensuite pour offrir une surface d’affichage inégalée sur la gamme. Apple intègre une charnière articulée complexe composée de plus de cent éléments. Sa structure en titane garantit une robustesse maximale tout en maintenant un poids contenu.

Par ailleurs, le panneau externe de 5,4 pouces permet d’exécuter les tâches quotidiennes rapidement. En ouvrant le téléphone, vous accédez à un écran intérieur tactile de 7,6 pouces idéal pour la sous-division d’applications. Les deux dalles supportent la saisie avec l’Apple Pencil pour la prise de notes. L’authentification, quant à elle, repose sur un capteur Touch ID placé dans le bouton latéral ou sur l’Apple Watch.

Puce A20 Pro et gestion avancée de l’autonomie

Sous le châssis, le constructeur intègre sa puce inédite A20 Pro associant des performances de pointe au modem propriétaire C2. Le système s’appuie sur deux batteries réparties de chaque côté du mécanisme pliable. Cette architecture permet d’atteindre 31 heures de lecture vidéo sur le grand écran intérieur et jusqu’à 44 heures sur le panneau externe seul. En usage mixte, l’appareil conserve une autonomie confortable de 24 heures.

En outre, l’iPhone Duo intègre l’ensemble des fonctionnalités de l’écosystème financier de la marque. Vous pouvez ainsi procéder à vos achats facilement après avoir découvert comment payer avec Apple Pay.

Un équipement photo polyvalent optimisé pour le pliage

L’équipement arrière embarque un module capteur Dual Fusion de 48 mégapixels. Il rassemble un objectif principal de 48 MP et un ultra grand-angle. Par ailleurs, le capteur principal propose un téléobjectif optique 2x de 12 MP et enregistre des vidéos en 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision HDR. À l’avant, la caméra Center Stage affiche 12 mégapixels. Sous l’écran interne, une caméra FaceTime 1080p s’efface quand vous ne l’utilisez pas.

Apple ajoute plusieurs options logicielles exclusives à ce facteur de forme :

Smart Take : Ajuste automatiquement la prise de vue en attendant la bonne pose du groupe.

Ajuste automatiquement la prise de vue en attendant la bonne pose du groupe. Duo Preview : Projette un retour vidéo sur l’écran extérieur pour le sujet photographié.

Projette un retour vidéo sur l’écran extérieur pour le sujet photographié. Kid Cue : Diffuse des animations ludiques à l’extérieur pour capter l’attention des enfants.

Diffuse des animations ludiques à l’extérieur pour capter l’attention des enfants. Selfie haute définition : Permet de cadrer des autoportraits au dos via le petit écran.

Prix et disponibilité de l’iPhone Duo

L’iPhone Duo se décline en deux coloris sobres : Night Sky et Star White. Le modèle d’entrée de gamme inclut 256 Go de stockage au tarif officiel de 1 999 dollars. Les précommandes s’ouvrent à partir du 16 octobre, suivies d’une commercialisation mondiale dans 70 pays à partir du 23 octobre.