Apple prépare trois nouveaux MacBook pour début 2026 !

Le début de l’année 2026 s’annonce riche pour les amateurs de MacBook. En effet, Apple prévoit de lancer trois nouveaux modèles qui devraient marquer une étape importante dans l’évolution de sa gamme. Entre nouvelles puces, design amélioré et stratégie de différenciation, la marque à la pomme semble vouloir convaincre ses utilisateurs de patienter encore quelques mois avant de renouveler leur ordinateur portable.

Un MacBook Air revisité pour séduire le grand public

Le MacBook Air reste l’ordinateur le plus populaire d’Apple. En 2026, il sera décliné en deux tailles, 13 et 15 pouces, et équipé de la nouvelle puce M5. Cette évolution promet des performances accrues, une meilleure autonomie et une fluidité renforcée pour les usages quotidiens. Apple mise sur ce modèle pour toucher un public large, notamment grâce à un prix plus abordable que celui des MacBook Pro.

Par ailleurs, le design du MacBook Air devrait rester fidèle à la finesse et à la légèreté qui ont fait son succès. Il y aura néanmoins quelques ajustements pour améliorer le confort d’utilisation. L’objectif d’Apple serait de proposer un ordinateur portable puissant mais accessible, capable de répondre aux besoins des étudiants, des professionnels en mobilité et des utilisateurs à la recherche d’un appareil fiable et durable.

Des MacBook Pro plus puissants et tournés vers l’avenir

Apple prépare également une nouvelle génération de MacBook Pro, attendue avec des écrans OLED et des performances nettement supérieures. Ces modèles devraient intégrer les puces M5, voire M6 en fin d’année. Ces puces offriront une puissance de calcul adaptée aux tâches les plus exigeantes. Notamment, le montage vidéo, la création graphique ou le développement logiciel. L’arrivée de l’OLED marquera une avancée majeure en termes de qualité d’affichage, avec des contrastes plus profonds et une meilleure précision des couleurs.

Ces MacBook Pro viseront particulièrement les professionnels et les créatifs, en proposant une expérience haut de gamme. Apple semble vouloir renforcer la distinction entre ses gammes, en réservant les innovations les plus avancées aux modèles Pro. Cette stratégie permet de fidéliser les utilisateurs exigeants tout en maintenant une offre plus accessible avec le MacBook Air.

