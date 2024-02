Apple vision pro : Un chef-d’œuvre d’immersion mais un cauchemar à réparer

iFixit, un spécialiste reconnu de la réparation autonome, nous offre une première analyse approfondie du casque de réalité mixte d’Apple, l’Apple Vision Pro. La conception du produit pose des problèmes majeurs pour sa réparabilité.

Un défi majeur : l’ouverture du casque

La conception du nouveau casque Apple Vision Pro comporte un obstacle majeur : son ouverture. Pour accéder à l’appareil, des experts ont dû démonter avec délicatesse le panneau en verre à l’avant du casque, fixé par de nombreuses vis et une colle extra-forte. Cette manœuvre complexe n’est visiblement pas à la portée de tous et souligne d’emblée la difficulté d’une possible réparation.

Des composants complexifiés et révélation sur la résolution d’affichage

L’intérieur de l’appareil est un labyrinthe de composants collés les uns aux autres, ce qui complique sa ventilation ainsi que sa réparation. Concernant l’affichage, malgré les promesses d’Apple de fournir des écrans 4K pour chaque œil, iFixit révèle une résolution réelle inférieure.

Néanmoins, la présence d’une batterie externe modulable suggère qu’Apple pourrait avoir anticipé la nouvelle loi européenne sur la remplaçabilité des batteries en 2027. Et pourtant, iFixit juge qu’Apple a préféré privilégier la réactivité et la qualité de l’immersion plutôt que la réparabilité de son produit.

Visions contrastées pour l’Apple Vision Pro

Comme le souligne Sandra Auboy, chargée du développement France chez iFixit : « L’Apple Vision Pro se veut ambitieux avec un design soigné et confortable. Toutefois, la réparabilité n’a pas vraiment été une priorité pour Apple durant la conception du produit ». Seul point positif, la résolution des écrans internes se rapproche du 4K, sans toutefois l’atteindre.

En conclusion, l’Apple Vision Pro offre une expérience d’immersion impressionnante, mais au détriment de sa réparabilité. Cette analyse d’iFixit met en évidence la nécessité d’une prise de conscience de la part des entreprises tech sur l’importance d’une conception plus durable. Alors, quel est votre avis sur l’Apple Vision Pro ? N’hésitez pas à partager vos impressions !