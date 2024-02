Boostez votre setup avec les promos imbattables sur les accessoires UGREEN !

Dans un monde où la technologie évolue à vitesse grand V, rester connecté et efficacement organisé n’a jamais été aussi crucial. Que ce soit pour le travail à distance, les études ou simplement pour optimiser son espace de travail personnel, choisir les bons accessoires peut faire toute la différence. UGREEN, marque reconnue pour la qualité de ses produits technologiques, propose des solutions innovantes pour répondre à ces besoins. À travers des promotions exceptionnelles, il est désormais possible d’accéder à des outils de connectivité et de stockage de pointe, rendant l’expérience numérique à la fois fluide et agréable. Découvrons ensemble comment ces offres peuvent transformer votre quotidien.

Des accessoires indispensables pour votre bureau

Boîtier Disque Dur USB C

Ce boîtier élégant permet de transformer n’importe quel disque dur SATA 2,5 pouces en un stockage externe USB C, idéal pour les sauvegardes, le transfert de fichiers, et l’extension de l’espace de stockage. Grâce à sa connexion USB 3.1 Gen 2, il offre des vitesses de transfert jusqu’à 6 Gbps, assurant une performance rapide et fiable. La facilité d’installation sans outils et la compatibilité universelle avec les systèmes d’exploitation rendent ce boîtier accessible à tous.

Boîtier SSD M.2 USB

Optimisez votre stockage avec ce boîtier moderne conçu pour les SSD M.2, offrant une connexion via USB 3.2 Gen 2 pour des débits jusqu’à 10 Gbps. Compatible avec les SSD NVMe et SATA, ce boîtier compact et durable est parfait pour améliorer les performances de stockage et de transfert de données. Son design en aluminium aide à la dissipation thermique, protégeant votre SSD pendant les opérations intensives.

Hub USB C multifonction

Ce hub USB C est la solution parfaite pour étendre les capacités de votre ordinateur portable ou de bureau. Avec ses 10 ports, incluant HDMI 4K, VGA, Ethernet, USB 3.0, et plus, il répond à tous vos besoins de connexion. Chargez vos appareils, connectez des écrans externes, et bénéficiez d’une connexion internet stable tout en transférant des données à grande vitesse. Compact et facile à transporter, il est l’accessoire idéal pour les professionnels et les créatifs en déplacement.

Détails des promotions

Bénéficiez de réductions exceptionnelles sur ces accessoires indispensables. Le Boîtier Disque Dur USB C passe de 20,99€ à seulement 9,9€, le Boîtier SSD M.2 USB de 29,99€ à 19,99€, et le Hub USB C Multifonction de 73,66€ à 44,99€. C’est le moment idéal pour améliorer votre configuration à un prix avantageux.

Pourquoi opter pour ces accessoires ?

Choisir UGREEN, c’est opter pour la qualité, la performance, et la fiabilité. Ces accessoires offrent une solution pratique et efficace pour maximiser votre productivité et votre confort d’utilisation, que ce soit à la maison, au bureau, ou en déplacement. Avec ces promotions, accédez à des produits haut de gamme à des prix inédits.

Ne manquez pas cette occasion unique de donner un coup de pouce à votre espace de travail numérique. Que vous ayez besoin d’étendre votre stockage ou de multiplier vos options de connectivité, UGREEN a la solution. Profitez dès maintenant de ces offres pour vous équiper des meilleurs accessoires à des prix défiant toute concurrence. Transformez votre expérience utilisateur avec des outils conçus pour répondre à tous vos besoins technologiques.