Apple Watch Series 12 : une montre intelligente à l’écoute de vos conversations

Lors de sa traditionnelle conférence de rentrée en septembre 2026, Apple a dévoilé la nouvelle Apple Watch Series 12. Ce modèle marque un tournant technologique important grâce à l’intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et la révision complète de ses capteurs de santé.

Une assistance vocale inédite basée sur l’intelligence audio

La principale nouveauté de l’Apple Watch Series 12 réside dans son système baptisé « Audio Intelligence ». Cette technologie permet à la montre d’analyser les échanges verbaux de l’utilisateur en temps réel. Grâce à la fonction « Live Rewind », une simple double pression sur la Digital Crown génère immédiatement une transcription écrite des 15 dernières secondes de conversation. De plus, Siri peut rédiger un résumé exécutif à la fin d’un échange pour servir de mémorandum.

L’accès à ces options nécessite un iPhone 16 ou un modèle ultérieur avec Apple Intelligence activé, hors de l’Union européenne. D’ailleurs, Apple précise que l’option reste entièrement facultative et respecte la vie privée. Le traitement sonore s’effectue localement dans une enclave sécurisée puis s’efface instantanément sans stocker d’enregistrement.

Apple Watch Series 12 : un accompagnement renforcé au quotidien et pour l’accessibilité

Le dispositif d’écoute active offre des usages très pratiques pour l’accessibilité. Par exemple, la montre alerte l’utilisateur lorsqu’elle identifie des bruits environnants spécifiques comme des pleurs d’enfant, une sonnette ou des sirènes d’urgence. En parallèle, le service Shazam tourne en permanence en arrière-plan pour reconnaître automatiquement la musique ambiante.

Cette montée en gamme montre l’évolution constante de la gamme vers des usages toujours plus diversifiés. Récemment, des rumeurs évoquaient des Apple Watch avec des tailles d’écran inédites et même un modèle sans affichage.

Des capteurs de santé repensés pour des mesures plus précises

Apple a entièrement revu la plateforme matérielle dédiée au suivi médical sur la Series 12 et la Watch Ultra Series 4. L’appareil intègre des électrodes plus larges pour améliorer le contact avec la peau lors des électrocardiogrammes. Le capteur photopléthysmographique bénéficie également de photodiodes plus vastes et de DEL plus économes en énergie.

Ces améliorations matérielles permettent de mesurer le rythme cardiaque toutes les 5 secondes et sa variabilité toutes les 5 minutes. Une nouvelle fonction affiche désormais ces données cardiaques détaillées en direct sur l’écran d’accueil.

Un suivi de forme optimisé et un score de préparation physique

Par ailleurs, la Series 12 introduit un score de préparation globale noté sur 10 afin d’évaluer l’état de forme de l’utilisateur. Cet indicateur combine l’analyse de l’activité quotidienne, la qualité du sommeil et la fréquence cardiaque au repos. Le système ajuste ses conseils selon votre niveau de fatigue et vous recommande le repos ou l’effort.

Côté autonomie, la recharge rapide gagne en efficacité. Quinze minutes de charge fournissent jusqu’à 12 heures de fonctionnement, malgré une autonomie globale constante de 24 heures.

Le retour remarqué du boîtier en céramique et des finitions inédites

Apple propose la montre en deux dimensions de boîtier de 42 mm et 46 mm. Les modèles en aluminium se déclinent en noir, or clair, gris spatial et bronze foncé. Les versions premium utilisent le titane or ou naturel, ainsi qu’une édition Hermès spécifique.

Malgré tout, la grande nouveauté esthétique reste le retour du boîtier en céramique, absent de la gamme depuis la Series 5. Cette finition ultra-résistante aux rayures est disponible en blanc perle et en bleu nuit. La gamme Series 12 débute au tarif de 449 euros.