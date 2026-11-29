Après les colis, Amazon veut aussi vous livrer votre prochaine voiture !

Et si acheter une voiture devenait presque aussi simple que commander un smartphone sur Amazon ? Le géant du commerce en ligne prépare l’arrivée de son service Amazon Autos au Royaume-Uni. Prévue pour début 2027, cette expansion marque une première étape importante : la plateforme s’apprête à sortir des frontières américaines. Mais attention, les automobilistes ne pourront pas encore tout régler depuis leur ordinateur. Voici ce qu’il faut savoir sur ce nouveau service.

Amazon Autos arrive au Royaume-Uni avec Hyundai

Amazon poursuit ses ambitions dans le secteur automobile. Après son lancement aux États-Unis, Amazon Autos s’apprête à conquérir le marché britannique au début de l’année 2027. Il s’agira de la première expansion internationale du service.

Pour cette arrivée, Amazon a annoncé un premier partenariat avec Hyundai, déjà présent lors du lancement américain. Au Royaume-Uni, le constructeur collaborera également avec Vertu Motors, un réseau de concessionnaires. D’autres marques automobiles et distributeurs devraient rejoindre l’initiative dans les prochains mois.

Amazon Autos permettra aux acheteurs de parcourir un catalogue de véhicules neufs et d’occasion. Les internautes pourront notamment effectuer leurs recherches selon la marque, le modèle, la couleur ou encore le prix.

La plateforme proposera aussi plusieurs possibilités de financement. Les clients pourront comparer les formules Personal Contract Purchase (PCP), Hire Purchase (HP) et le paiement comptant. Ils auront également accès à des estimations instantanées pour la reprise de leur ancien véhicule, ainsi qu’aux coordonnées des concessionnaires situés à proximité.

Par ailleurs, Amazon promet une tarification transparente, avec des prix affichés dès le départ. L’objectif consiste à simplifier les recherches et à permettre aux acheteurs de comparer plus facilement les offres disponibles.

Les concessionnaires conservent la vente finale

Malgré cette expérience d’achat en ligne, Amazon ne prendra pas entièrement en charge les transactions. Le site servira essentiellement de vitrine numérique pour mettre en relation les acheteurs et les concessionnaires.

Ainsi, les clients devront toujours se rendre chez un distributeur pour finaliser leur achat. Les démarches liées à la vente et au financement resteront directement entre les mains des professionnels automobiles.

Amazon entend donc faciliter la recherche de véhicules tout en laissant aux concessionnaires la gestion des dernières étapes.

Amazon Autos doit encore faire ses preuves

Aux États-Unis, Amazon Autos travaille déjà avec plusieurs dizaines de constructeurs et des milliers de concessionnaires. Le service est passé de 48 villes lors de son lancement à plus de 150. Toutefois, la disponibilité des modèles dépend des régions et des distributeurs partenaires. Son modèle économique repose notamment sur les abonnements des concessionnaires et la publicité, plutôt que sur une commission prélevée sur chaque vente.

Cependant, les résultats commerciaux restent un sujet de discussion. Selon des informations rapportées par Automotive News, certains concessionnaires américains estimaient que la plateforme ne leur apportait encore qu’une ou deux ventes par mois.

L’arrivée au Royaume-Uni en 2027 constituera donc un nouveau test pour Amazon. Reste à savoir si cette expérience numérique réussira à convaincre les automobilistes britanniques de changer leurs habitudes lorsqu’ils achètent une voiture.