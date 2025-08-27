ASUS ROG à la Gamescom 2025 : nouvelle carte graphique, moniteurs OLED et périphériques

ASUS ROG profite de la Gamescom 2025 pour présenter de nombreux produits. Une carte graphique anniversaire, de nouveaux moniteurs OLED, ainsi que des périphériques et accessoires dédiés au gaming sont au rendez-vous. L’événement marque 30 ans d’innovations ASUS dans le domaine du hardware. Et le tout était sur un beau bateau pour accueillir la presse et les influenceurs, cadre de travail agréable !

Une carte graphique pour les 30 ans

La ROG Matrix GeForce RTX 5090 Édition limitée 30e anniversaire inaugure un design soigné mêlant cuivre et aluminium. Ainsi, elle intègre quatre ventilateurs, une chambre à vapeur en cuivre et un composé thermique métal liquide. Sa conception permet une alimentation jusqu’à 800 watts grâce à une double connexion, contre 600 watts sur une RTX 5090 classique.

La carte reprend des fonctions issues de modèles ROG emblématiques comme le refroidissement 0 dB ou le Memory Defroster. Elle propose également une couche de cuivre sur le PCB pour améliorer la dissipation et la stabilité. Les overclockers disposent ainsi de marges accrues, avec un refroidissement optimisé et une alimentation renforcée.

Côté logiciel, GPU Tweak III accompagne la carte avec suivi thermique, détection d’alimentation et calibrage anticourbure. Un panneau translucide rétroéclairé évoque l’ancien design « miroir infini » de la ROG Matrix RTX 2080 Ti. La carte sera proposée en édition limitée, avec un concours promotionnel en ligne permettant d’en remporter un exemplaire.

Nouveaux moniteurs OLED

ROG renforce sa position de leader des écrans gaming OLED avec trois modèles annoncés. Les ROG Swift OLED PG27AQWP-W et Strix OLED XG27AQWMG adoptent la technologie Tandem OLED. Celle-ci offre 15 % de luminosité en plus, 25 % de couleurs supplémentaires et une durée de vie accrue de 60 %.

Le PG27AQWP-W, en 26,5 pouces QHD, atteint 540 Hz natifs avec un mode double QHD@540 Hz ou HD@720 Hz. Il propose DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1, support HDR500 True Black et capteur de proximité Neo pour limiter le burn-in. Le Strix XG27AQWMG, également en 26,5 pouces, monte à 280 Hz et dispose d’un pied réduit de 30 %.

Un troisième modèle, le Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, reste en WOLED QHD à 240 Hz mais adopte le nouveau revêtement TrueBlack Glossy. Il intègre le capteur Neo, supporte HDR400 True Black et conserve un pied compact. Les trois écrans affichent une couverture DCI-P3 proche de 99 % et une réactivité de 0,03 ms.

Périphériques et écosystème

La manette ROG Raikiri II Xbox Wireless mise sur un polling rate de 1 000 Hz et des joysticks TMR anti-drift. Elle inclut quatre boutons arrière programmables, des gâchettes à double mode et une connectivité tri-mode (USB-C, 2,4 GHz, Bluetooth). Son autonomie atteint 30 heures en mode sans fil.

Le siège gaming ROG Courser introduit un mécanisme Dynamic Synchronized Recline, avec appui-tête magnétique et accoudoirs 4D. Une assise large de 57 cm et un éclairage RGB discret complètent l’ensemble. Côté réseau, le routeur ROG Strix GS-BE7200 adopte le Wi-Fi 7 MLO avec des débits jusqu’à 7 200 Mbps. Il intègre antennes 5T5R, sécurité AiProtection et compatibilité AiMesh.

Enfin, ASUS renouvelle sa collaboration avec Hatsune Miku. Une édition complète de composants et de périphériques reprend les couleurs emblématiques de la chanteuse virtuelle. Sont concernés : carte mère, boîtier, alimentation, cartes graphiques, écrans et accessoires divers.

Disponibilité

La ROG Matrix GeForce RTX 5090 Édition limitée 30e anniversaire sera disponible en quantités restreintes dès le 28 août 2025. Les nouveaux moniteurs OLED ROG arriveront en Europe au quatrième trimestre 2025, sans prix annoncé pour l’instant. La manette Raikiri II, le fauteuil Courser et le routeur Strix GS-BE7200 seront commercialisés dès septembre 2025. Les éditions Hatsune Miku seront proposées en série limitée dans les mêmes délais.

Pour les concours, un premier est organisé ici avec plusieurs lots à la clef. Et pour la RTX anniversaire avec une alimentation fournie, c’est par ici que ça se passe !