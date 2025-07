Automation Anywhere agents IA : une avancée majeure sur AWS Marketplace

Automation Anywhere vient de franchir une nouvelle étape. Lors du sommet AWS Summit de New York, la société a dévoilé que ses agents IA sont désormais disponibles dans la toute nouvelle catégorie « Agents et outils IA » de AWS Marketplace. Cette annonce ouvre la porte à une automatisation simple et rapide pour les entreprises, quelle que soit leur taille.

Les agents IA d’Automation Anywhere arrivent sur AWS Marketplace

Grâce à ce partenariat, il devient possible pour les clients d’acheter et de déployer facilement des agents IA Automation Anywhere directement via leur compte AWS. Ce nouveau canal permet de découvrir rapidement des solutions d’automatisation prêtes à l’emploi. Les entreprises peuvent ainsi simplifier l’intégration, optimiser l’achat et garder un contrôle total sur les paiements et licences.

Une gamme d’agents IA pour automatiser les processus en entreprise

Les nouveaux agents IA proposés couvrent plusieurs besoins clés :

Analyste de rapports financiers : il extrait les indicateurs essentiels pour fournir des analyses contextuelles fiables.

: il extrait les indicateurs essentiels pour fournir des analyses contextuelles fiables. Rédacteur technique : il crée plusieurs titres optimisés SEO en fonction des mots-clés et du style de marque.

: il crée plusieurs titres optimisés SEO en fonction des mots-clés et du style de marque. Analyse du sentiment et du ton : il diagnostique l’émotion des messages clients pour aider l’équipe support à hiérarchiser les demandes.

: il diagnostique l’émotion des messages clients pour aider l’équipe support à hiérarchiser les demandes. Recherche de talents : il analyse les CV et les compare aux descriptions de poste pour aider à la sélection des candidats.

Grâce à ces outils, chaque département peut gagner en efficacité et en réactivité.

Des bénéfices concrets pour les clients grâce à l’intégration AWS

Adopter les agents IA Automation Anywhere via AWS Marketplace offre de nombreux avantages :

Gain de temps sur l’évaluation et la mise en place des solutions. Centralisation de l’achat et de la gestion grâce au compte AWS unique. Agilité accrue pour innover et ajuster rapidement les processus métiers. Retour sur investissement mesurable avec des agents IA spécialisés.

Ces bénéfices rendent l’automatisation plus accessible à toutes les entreprises désireuses d’optimiser leurs workflows.

Automation Anywhere confirme son statut de leader en matière d’automatisation intelligente avec cette offre sur AWS Marketplace. Les entreprises disposent désormais d’outils puissants pour améliorer la productivité, accélérer la prise de décision et se rapprocher d’une organisation autonome.

