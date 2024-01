Automobile et technologie : Comment éviter le vol de sa voiture pendant les vacances ?

Les vacances sont synonymes de détente, de déconnexion… mais la sécurité de votre véhicule peut devenir une préoccupation majeure. L’an dernier, pas moins de 134 000 véhicules ont été volés en France, soit environ 360 par jour en moyenne, un chiffre en hausse de 9 % par rapport à l’année 2021. Pour éviter les désagréments liés au vol de voiture pendant votre absence, s’informer sur les stratégies de prévention peut s’avérer bénéfique en tant que propriétaire.

Choisir des emplacements de stationnement sécurisés

L’emplacement où vous décidez de garer votre voiture peut faire toute la différence en matière de sécurité. Si vous laissez votre véhicule chez vous et que vous avez un garage, c’est l’endroit idéal pour le stationner à l’abri des regards. Si vous n’en avez pas, privilégiez une place de parking la moins isolée possible, dans une zone bien éclairée et fréquentée, réduisant ainsi les opportunités pour les voleurs. Si vous voyagez en avion par exemple, optez pour un parking sécurisé autour de l’aéroport ou bien directement au sein de l’aéroport de départ, comme depuis Orly. Bien que ces parkings puissent coûter un peu plus cher, ils offrent une surveillance constante, des caméras de sécurité et des mesures de prévention du vol.

Utiliser des dispositifs antivol et de localisation

Investir dans des dispositifs antivol est une mesure dissuasive efficace contre les voleurs, rendant leur tâche bien plus difficile. Parmi les options possibles, on trouve les systèmes d’alarme de voiture, qui peuvent alerter en cas de tentative de vol, avec certains modèles modernes liés à une application mobile pour fournir des alertes en temps réel sur votre smartphone. Les dispositifs physiques tels que les bloque volants et les barres de verrouillage du volant compliquent la conduite de la voiture sans les retirer. Les systèmes d’immobilisation, tels que les coupe-circuits et les dispositifs électroniques, empêchent le démarrage du véhicule sans la clé appropriée. Vous pouvez aussi opter pour l’utilisation de verrous de roue spéciaux en remplacement de certains écrous standard, permettant de décourager le vol de vos roues, souvent le vol le plus fréquent de par sa “facilité”.

En matière de technologie, il existe en parallèle des systèmes de suivi et de localisation. Ils augmentent significativement les chances de récupération de votre voiture en cas de vol. Les systèmes GPS et de localisation permettent un suivi en temps réel de la position de votre véhicule, certains étant intégrés aux assurances auto pour potentiellement réduire les primes.

Quelques conseils supplémentaires pour plus de sérénité

Pour une escapade sans tracas, pensez à éviter ces petits soucis qui pourraient engendrer de mauvaises surprises à votre retour ! Gardez vos objets de valeur hors de vue à l’intérieur de la voiture. Mettez lès dans le coffre ou, mieux encore, ne les laissez pas dans votre véhicule. Le moindre objet peut attirer l’œil, même s’il ne parait pas précieux à vos yeux. Nous vous conseillons de retirer tous documents concernant le véhicule, en particulier les adeptes des papiers du véhicule (carte grise) dans la boite à gants. C’est les offrir sur un plateau d’argent aux potentiels voleurs.

Avant votre départ, vous pouvez vous renseigner sur les zones à risque de vol de voiture dans votre commune de résidence. Une petite recherche au préalable peut vous aider à prendre des précautions supplémentaires et à assurer une tranquillité d’esprit totale pendant vos vacances.