State of Play : à quoi peut-on s’attendre ?

Préparez-vous au grand évènement que Sony prépare ce mercredi 31 janvier, le State of Play. Au programme : 40 minutes consacrées aux titres les plus attendus de la PS5. Rendez-vous à 17 heures, heure de l’est, pour découvrir ces pépites.

Quels titres attendus à la PlayStation State of Play 2024 ?

Les dernières mises à jour des jeux de la PlayStation sont là, et Sony les dévoilera au cours du State of Play 2024 de ce jour. On attend plus de 15 titres, dont les célèbres StellarBlade et Rise of the Ronin. Cela laisse plus de 13 titres encore inconnus, de quoi faire monter l’impatience.

StellarBlade, dont la première bande-annonce date de 2019, attend une mise à jour depuis plus de 19 mois. Anciennement intitulé Project Eve, il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure signé par Shift Up, un studio coréen.

Quant à Rise of theRonin, un tout nouveau jeu de la Team Ninja, la sortie devrait se faire le 22 mars 2024. L’histoire se déroule en 1863, où le joueur incarne un Ronin errant. Au programme, les développeurs de Nioh nous réserve de l’action et un dépaysement total.

Où regarder cet événement ?

Pour regarder le State of Play 2024, il suffit de se rendre sur le site officiel de PlayStation. L’évènement sera aussi diffusé aussi sur TikTok, YouTube et Twitch. Sony promet aux téléspectateurs des exclusivités de la Playstation 5 et de laPlayStation Virtual Reality 2.

Des rumeurs circulent sur d’autres titres comme DeathStranding 2, Sonic, Silent Hill 2 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth ou encore Sucker Punch. Cependant, ces derniers ne sont pas confirmés. En tout cas, ce State of Play 2024 n’est pas à rater, d’autant plus que plusieurs titres fort appréciés restent incertains.