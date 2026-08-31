À la Gamescom 2026, beyerdynamic a présenté deux nouveaux casques gaming sans fil : les MMX 100 et MMX 130. Le fabricant allemand est surtout réputé pour ses casques de studio. Il applique désormais sa recette maison au jeu vidéo, avec une idée simple. Plutôt qu’un seul modèle passe-partout, la marque propose deux visions du son. Le MMX 130 est d’ailleurs reparti de Cologne avec un prix « Best of Gamescom 2026 » décerné par TechRadar.

Fermé ou ouvert, à vous de choisir

Les deux casques partagent le même ADN sonore, mais pas la même philosophie. Le MMX 100 mise sur une conception fermée. Il isole des bruits extérieurs et garde le joueur concentré sur l’action, un choix logique pour le multijoueur nerveux. De plus, le MMX 130 adopte lui une architecture ouverte, encore rare sur ce segment.

Le MMX 100 et sa coque fermée, pensée pour l’isolation. Le MMX 130 ouvre le dos de ses coques pour élargir la scène sonore.

Son transducteur de 40 mm à revêtement titane vise une scène sonore plus large et plus aérée. De quoi coller aux jeux d’aventure et aux ambiances immersives. Les coussinets en velours doux et respirant soignent le confort des longues sessions, et les deux modèles restent légers, autour de 270 grammes.

Autonomie XXL et tarif contenu

Sur le reste, les deux casques jouent la même partition. On retrouve le Bluetooth 6.0, un dongle USB-C à faible latence et une écoute filaire en 3,5 mm. Le trio couvre aussi bien le PC que les consoles et le mobile. beyerdynamic annonce surtout plus de 80 heures d’autonomie, avec une batterie remplaçable et le micro détachable META VOICE.

Le micro META VOICE se détache d’un simple geste.

Chaque casque arrive avec ses câbles, un adaptateur USB-A vers USB-C et le dongle sans fil. Côté prix, la marque reste accessible. Il faut compter 99 euros pour le MMX 100, attendu le 1er septembre, et 129 euros pour le MMX 130, prévu en octobre. Les deux casques seront déclinés en noir et en blanc Arctic White.

Reste à voir si ces deux modèles tiendront, une fois la manette en main, la promesse du fameux son beyerdynamic que la marque met tant en avant.