Bucher + Suter booste les centres de contact innovants

Le monde des centres de contact évolue rapidement. Les entreprises cherchent des solutions pour améliorer les interactions omnicanales. Dans ce contexte, Bucher + Suter s’associe à Upstream Works pour offrir des solutions innovantes de centre de contact cloud privé. Ce partenariat promet de transformer les expériences client avec des solutions intégrées de haute qualité.

Un partenariat stratégique pour l’innovation omnicanale

Bucher + Suter et Upstream Works mettent en commun leurs expertises. Ensemble, ils veulent élargir les options omnicanales pour les centres de contact. Grâce à ce partenariat, les clients profiteront de capacités d’interaction renforcées, dépassant les offres actuelles. Les entreprises recherchent des interactions fluides et personnalisées, ce que cette alliance promet d’apporter.

Les avantages des solutions intégrées pour les clients

Les clients de Bucher + Suter pourront maintenant bénéficier d’une intégration avancée. Cette collaboration permet des interactions unifiées en temps réel via différents canaux. Parmi eux, on retrouve la voix, le chat, et aussi les médias sociaux. De plus, une suite de capacités IA améliorera le libre-service et l’assistance aux agents.

Upstream Works : une expertise en interactions unifiées

Depuis plus de deux décennies, Upstream Works propose des solutions efficaces. Leur objectif est de simplifier et améliorer les expériences agents et clients. Les solutions qu’ils offrent s’intègrent aussi bien dans les centres de contact cloud que sur site. Avec une expertise en IA, ils permettent d’accélérer la transformation numérique des entreprises.

En conclusion, ce partenariat entre Bucher + Suter et Upstream Works est une étape importante vers l’amélioration des centres de contact. Les solutions omnicanales intégrées permettront d’accroître la productivité et de renforcer l’expérience client. L’avenir du service client est ici, et il est prometteur. Les entreprises ont désormais un allié de taille pour atteindre leurs objectifs stratégiques.

Lisez notre dernier article tech : TEST – HyperX Cloud Mix 2 : le casque gaming qui s’exporte partout ?