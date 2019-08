Buzz&Clair – Shenmue III : Yu Suzuki en dédicaces à la Gamescom

Pour commencer, Deep Silver et Ys Net ont annoncés que les joueurs et les fans auront la chance de rencontrer le créateur de légende, Yu Suzuki . L’homme derrière le très attendu Shenmue III sera disponible à l’occasion d’une séance de dédicaces pendant la GamesCom, à Cologne.

Où rencontrer la légende de l’arcade Yu Suzuki

Sur le Booth Deep Silver (Hall 9 – stand B 0-10), durant les séances de dédicaces suivantes :

Mardi 20 août : à 18h

Mercredi 21 août: à 15h

Jeudi 22 août: à 14h

Yu Suzuki

Pour info, veuillez noter que Yu Suzuki essaiera autant qu’il peut de contenter le plus de fans.

Un succès attendu pour cette rencontre

Cependant, Il est possible qu’il soit submergé par la quantité de personne présente et qu’il soit dans l’incapacité de rencontrer chacun d’entre vous. Afin de garantir le fait que le plus de personnes possible puissent le rencontrer, veuillez n’emporter qu’un seul support à faire dédicacer. Nous sommes impatients de vous y voir nombreux !

Shenmue III

Pour un jeu depuis longtemps espéré

Pour rappel Shenmue III est un jeu d’action-aventure, jouable en solo et utilisant le Unreal Engine 4. Pour terminer, sa date de sortie est toujours prévue pour le 19 novembre 2019. Enfin, n’oublions pas de rappeler que c’est la suite tant attendue de Shenmue I et II.