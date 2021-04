canB : une carte bancaire qui permet de soutenir gratuitement des associations

Depuis de nombreuses années, les Français ont de plus en plus envie de soutenir des causes qui ont du sens et un impact sur le monde. Cependant, le manque de temps et de renseignements bloque souvent cette démarche. Afin de soutenir plus facilement des associations, la carte bancaire canB vient d’être créée en collaboration avec SolarisBank. Grâce à ce nouveau dispositif, vous pourrez soutenir gratuitement des associations grâce à vos achats. Découvrez comment cela fonctionne dans notre article !

Avec cette nouvelle carte bancaire au design simpliste enrobée de blanc et de gris, l’objectif de canB est de redonner le pouvoir aux consommateurs. Fonctionnant comme les cartes bancaires traditionnelles, ce dispositif de paiement a l’avantage d’offrir des récompenses automatiquement pour chacun de ses achats, sans avoir à dépenser un centime de plus. canB s’appuie aussi sur un réseau de commerçants engagés qui reverse des récompenses additionnelles venant s’ajouter à la cagnotte de dons des clients. Il est ainsi possible de constituer une cagnotte qui pourra être réinvestie à tout moment dans des associations.

Frédéric Schrapp, CEO et cofondateur de la solution canB, explique : « Nous avons tous envie d’aider mais nous n’avons pas forcément le temps ou les moyens. A travers le nom canB – « can be » – nous voulons dire à ceux qui le souhaitent que c’est possible, qu’ils peuvent maintenant devenir acteurs du changement, au quotidien, très facilement ». Il ajoute : « Avec transparence totale et traçabilité : nous reversons une partie de nos revenus à notre client dans sa cagnotte de dons, qu’il peut reverser aux associations de son choix quand il le souhaite. Il dispose ensuite automatiquement de ses reçus fiscaux dans l’application ».

Afin de profiter de canB, vous devez simplement ouvrir un compte et commander votre carte bancaire. Cela ne vous coutera seulement 0 €. À noter que vous n’aurez aucuns frais de tenue de compte à payer. Chacun de vos achats permettra au minimum de recevoir 0,05 % de la somme payée dans votre cagnotte de dons, plus si vous commercez dans un magasin partenaire.

Quelles associations puis-je soutenir avec canB ?

Après avoir effectué des achats avec votre carte canB et cumulé de l’argent dans votre cagnotte, il est désormais temps de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. Différents organismes sont ainsi proposés et concernent notamment l’environnement, la recherche médicale, l’enfance, l’humanitaire, l’insertion, la préservation du patrimoine… Au total, canB permet de soutenir une liste de 25 associations parmi lesquelles nous pouvons retrouver Médecins du Monde, France Nature Environnement, le Centre des Monuments Nationaux, la Fondation pour la Recherche Médicale, Solidarités International, Le Rire Médecin, ou encore Unisoap, Gaia First, La Tablée des Chefs…