CES 2025 : Samsung lance une nouvelle ère de téléviseurs innovants !

Samsung est sur le point de dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs pour 2025. En attendant, nous avons déjà quelques informations intéressantes à partager. Celles-ci proviennent, en effet, de l’organisme de certification des produits électroniques de Corée du Sud, NRRA. Les détails sont encore parcellaires, mais nous avons hâte d’apprendre plus sur ces nouveaux modèles.

Révélation de la gamme TV Samsung 2025 : Oled et Mini LED

Samsung est sur le point de lancer de nombreuses nouvelles séries TV. Cela inclut, en particulier, des modèles Ultra HD 4K dans les gammes Mini LED et TV OLED. De plus, plusieurs tailles d’écran seront disponibles, allant de 43 » (109 cm) à 98 » (249 cm) pour la ligne Mini LED, et de 55 » (140 cm) à 83 » (211 cm) pour la ligne Oled.

Zoom sur quelques modèles

Dans la gamme Mini LED, on retrouve notamment le Samsung TQ43QN90F, le Samsung TQ50QN90F, le Samsung TQ55QN90F, et l’emblématique Samsung TQ98QN90F avec son écran monumental de 98′.

Côté TV Oled, on a le Samsung TQ55S85FAE, le TQ65S85FAE et l’impressionnant TQ83S90FAE avec sa dalle White Oled de 83 ». Des informations plus détaillées sur ces modèles seront mises à jour. Elles le seront au fur et à mesure de leur divulgation par l’NRRA ou par Samsung elle-même.

Découverte des nouveautés en direct de Las Vegas

Le meilleur moyen de ne rien rater des détails sur les nouveaux téléviseurs Samsung est de suivre les informations directement depuis le salon de Las Vegas 2025. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour découvrir toutes les nouveautés en direct.

Restez à l’affût pour en savoir plus sur la gamme TV Samsung 2025, et, en attendant, n’hésitez pas à partager vos impressions sur ces nouveaux modèles. Nous attendons avec impatience de savoir ce que vous pensez de ces téléviseurs, qui sont à l’avant-garde de la technologie !