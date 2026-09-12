ChatGPT Images 2.5 : OpenAI accélère et affine la retouche d’images pour tous les utilisateurs

Le 8 septembre 2026, OpenAI a dévoilé ChatGPT Images 2.5, la nouvelle version de son outil de création et de retouche d’images intégré à ChatGPT. Promesse affichée : des visuels plus nets, une édition plus fidèle aux consignes, et une génération nettement plus rapide qu’avec la version précédente. De quoi faire évoluer un outil déjà massif, utilisé pour plusieurs milliards d’images chaque semaine.

Des images plus nettes, livrées deux fois plus vite

OpenAI met en avant un rendu plus naturel : l’éclairage gagnerait en réalisme, les textures en finesse. Le modèle conserverait aussi mieux les traits d’un sujet présent sur une photo de référence, un point souvent défaillant sur ce type d’outil. L’entreprise cite également une meilleure gestion des fonds transparents et des mises en page complexes, ainsi qu’une cohérence accrue quand une image est retouchée sur plusieurs échanges successifs.

Côté vitesse, OpenAI annonce une latence réduite de jusqu’à 50 % par rapport à Images 2.0, la version précédente. Une image qui demandait plusieurs secondes de génération s’afficherait donc deux fois plus vite. Ce gain concerne aussi bien la création initiale que les retouches successives, un usage courant quand on ajuste un visuel par petites touches plutôt qu’en une seule requête.

Le crayon et la souris rejoignent le clavier

Nouveauté la plus visible, la fonction Sketch permet de dessiner directement une idée dans ChatGPT, à la souris ou au doigt, en l’invoquant via @Sketch . Le dessin sert ensuite de référence pour guider la génération de l’image finale, sans passer par une longue description textuelle. ChatGPT Images 2.5 introduit aussi une retouche ciblée par annotation : il suffit de placer un commentaire directement sur une zone de l’image pour ne modifier que cet élément, en préservant le sujet, la composition et l’arrière-plan.

Des templates prédéfinis accompagnent aussi cette mise à jour, pour des formats récurrents comme une affiche, un visuel de merchandising ou une photo produit. Autre ajout, le partage de prompt permet d’attacher l’invite d’origine à une image partagée, pour qu’une autre personne la relance avec ses propres photos en référence.

Grand public d’abord, développeurs ensuite

Cette mise à jour se déploie sur l’ensemble des offres ChatGPT, de la version gratuite à ChatGPT Work en passant par Codex, sur ordinateur, mobile et navigateur. Aucune manipulation n’est nécessaire pour en profiter, OpenAI évoque un déploiement progressif mais généralisé à tous les niveaux d’abonnement.

Côté développeurs, l’API se dote de deux modèles distincts. GPT-Image-2.5 Flare est le choix par défaut, pensé pour la rapidité et les gros volumes, jusqu’à quatre fois plus rapide que GPT-Image-2 selon une évaluation menée par Manus. GPT-Image-2.5 Sunburst vise au contraire la précision, avec un temps de génération plus long, pour des usages de production comme l’imagerie produit ou les campagnes créatives.

Visuel officiel OpenAI pour le lancement de ChatGPT Images 2.5.

Ce qu’il faut retenir

Cette version 2.5 vient s’ajouter à un outil déjà installé dans les habitudes. OpenAI revendique plus de trois milliards d’images générées chaque semaine sur ChatGPT et via l’API GPT-Image. Que ce soit pour un visuel professionnel ou une retouche du quotidien, la mise à jour se concentre sur la rapidité et la précision, sans changer la manière dont l’outil se prend en main.