Google Chrome accélère le rythme de ses mises à jour pour renforcer votre sécurité

Google modifie en profondeur le calendrier de déploiement de son navigateur web Chrome. L’entreprise américaine adopte un rythme de publication nettement plus soutenu afin de protéger plus efficacement les utilisateurs contre les cybermenaces.

Google Chrome : un cycle de mise à jour désormais fixé à deux semaines

Google passe officiellement à une cadence de mise à jour toutes les deux semaines pour son navigateur Chrome. Ce nouveau cycle remplace le modèle de quatre semaines qui prévalait depuis 2021. La transition débute avec la version Chrome 153, déjà accessible sur ordinateur, iOS et Android. Grâce à ce changement, les nouvelles fonctionnalités et les correctifs arrivent deux fois plus vite sur vos appareils.

L’intelligence artificielle au service de la cybersécurité

Cette accélération répond aux exigences des stratégies modernes de défense numérique. Google exploite désormais des outils automatisés basés sur l’intelligence artificielle Gemini pour détecter les failles informatiques. Ces systèmes identifient les vulnérabilités bien plus rapidement qu’auparavant. Réduire le délai entre la découverte d’un problème et son correctif neutralise les attaques naissantes. De plus, ces paquets de données plus fréquents s’avèrent plus légers et plus rapides à installer.

Des options adaptées aux contraintes des entreprises

Google maintient des solutions spécifiques pour les organisations professionnelles. Les entreprises peuvent opter pour le canal « Extended Stable » afin d’éviter des changements trop fréquents. Ce canal distribue les correctifs de sécurité chaque semaine, mais limite les ajouts de fonctionnalités majeures à une mise à jour tous les deux mois. Pour le grand public, la version Chrome 154 poursuit ses tests en bêta avant un lancement prévu dès le 22 septembre. Par ailleurs, cette dynamique d’évolution continue s’accompagne de l’arrivée de nouveaux outils de productivité, à l’image de l’assistant Claude Cowork désormais accessible dans Google Chrome.