Google Chrome : l’assistant Claude Cowork désormais accessible en un clic

Anthropic continue d’enrichir l’expérience utilisateur de son intelligence artificielle en optimisant sa présence dans les outils du quotidien. L’entreprise propose désormais l’accès à Claude Cowork directement depuis le panneau latéral de l’extension Claude pour Google Chrome. Cette évolution majeure permet de réaliser des tâches complexes en ligne sans jamais quitter son onglet de navigation actif.

Claude Cowork sur Chrome : une continuité fluide entre les applications et le navigateur web

Grâce à cette mise à jour, les échanges menés dans le panneau latéral de Chrome s’intègrent automatiquement dans l’historique général de l’utilisateur. De plus, l’ensemble des connecteurs et des compétences configurés sur le compte s’activent immédiatement au sein du navigateur.

Cette synergie garantit une transition parfaite entre les différentes plateformes. En effet, vous pouvez entamer un travail sur l’application mobile ou de bureau, puis poursuivre son exécution directement dans Chrome. Depuis le lancement où Claude Cowork s’est ouvert au grand public, la firme cherche constamment à fluidifier l’accès à ses fonctionnalités avancées.

Une automatisation étendue aux services sans intégration officielle

L’arrivée du panneau latéral simplifie considérablement les flux de travail quotidiens. Certes, Anthropic a noué de nombreux partenariats pour connecter son IA à des outils professionnels et grand public. Cependant, de nombreuses plateformes en ligne ne disposent pas encore de passerelles officielles.

L’extension Chrome résout cette contrainte avec efficacité. Désormais, l’agent IA interagit avec les pages web ouvertes et exécute des actions directement sur ces services tiers. Par conséquent, l’utilisateur gagne un temps précieux en déléguant des manipulations répétitives sans passer par des configurations complexes.

Un déploiement ciblé et une gamme d’outils en pleine expansion

Anthropic déploie cette fonctionnalité de manière progressive auprès de ses abonnés. Les utilisateurs des formules Max et Team profitent de cette nouveauté dès aujourd’hui. En revanche, les abonnés à l’offre Pro devront patienter encore quelques semaines pour accéder à cette option.

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie globale de développement d’Anthropic pour son extension Chrome, initialement lancée fin 2025. Le navigateur accueillait déjà Claude Code, la version spécialisée dans la programmation informatique. Avec Claude Cowork, la société met à disposition un outil plus accessible, pensé pour le grand public et désormais contrôlable depuis un smartphone.