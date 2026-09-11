Muse : l’IA de Meta qui fait vos courses, planifie vos voyages et gère vos e-mails

Meta franchit un cap majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’entreprise américaine a récemment dévoilé Muse, son tout premier agent IA totalement autonome. Cet outil promet de gérer de nombreuses tâches du quotidien sans aucune intervention technique de la part de l’utilisateur.

Muse dispose d’une autonomie complète pour vos tâches numériques

Muse dépasse largement les capacités des assistants virtuels classiques. Pour cause, l’agent prend en charge des missions complexes et travaille en toute indépendance. Concrètement, l’utilisateur définit un objectif précis. Ensuite, Muse élabore un plan personnalisé, organise les ressources et exécute les démarches sans aide extérieure.

Le programme peut planifier des voyages complets et gérer les e-mails professionnels. Il effectue également des achats en ligne et réserve des billets de spectacles. Muse analyse même des contenus sauvegardés sur Facebook ou Instagram. Il extrait les vidéos de recettes pour créer automatiquement des listes de courses et comparer les prix des produits.

Une connexion étendue aux applications du quotidien

L’efficacité de Muse repose sur son intégration profonde avec l’écosystème numérique. L’agent se connecte directement aux outils Meta et à des services tiers populaires. Il interagit ainsi avec Google Workspace, Spotify, Ticketmaster, OpenTable et Apple Health.

Muse crée aussi ses propres connexions vers d’autres logiciels grâce aux API publiques disponibles. La firme de Menlo Park continue ainsi d’étendre la présence de ses outils sur tous les supports. D’ailleurs, saviez-vous que Meta AI débarque sur Mac avec une application de bureau dédiée ?

La sécurité et la confidentialité des données au cœur du système

L’utilisation d’un tel agent nécessite un niveau de confiance élevé. Meta intègre donc des garde-fous stricts pour encadrer le fonctionnement de Muse. L’IA demande une confirmation systématique avant d’envoyer un message ou de valider une transaction financière. Seules les actions sans risque s’exécutent de façon 100 % automatique.

Chaque agent fonctionne dans une machine virtuelle dédiée et isole les données personnelles de l’utilisateur. Meta autorise le refus de l’entraînement des modèles IA à partir des échanges privés. De plus, le groupe ne partage pas le contenu des conversations avec son réseau publicitaire.

Muse : une disponibilité sur de multiples supports et une offre freemium

Meta déploie Muse à travers une application propre et un site web dédié. L’agent s’intègre également à WhatsApp et aux lunettes connectées de la marque. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un accompagnement continu, chez lui ou en déplacement.

Le service reste gratuit pour la majorité des usages quotidiens. Cependant, Meta prévoit un abonnement payant pour débloquer les fonctionnalités les plus avancées.