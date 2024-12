Chery conquiert le monde avec l’élégant TIGGO 9!

Le constructeur automobile Chery part à la conquête du marché international avec son nouveau modèle phare, le TIGGO 9. Ce SUV associe design innovant, sécurité et technologie de pointe, répondant aux attentes des consommateurs exigeants du Moyen-Orient et d’ailleurs.

lancement du tiggo 9 : un véhicule ambitieux

Le 19 décembre, le TIGGO 9 a été dévoilé simultanément aux Émirats arabes unis et au Koweït. Cet événement marquant s’est déroulé avec la participation d’importantes personnalités chinoises. Chery affiche clairement ses ambitions mondiales. Les lieux emblématiques comme la Kuwait Tower et le Burj Khalifa se sont illuminés pour célébrer ce lancement. L’objectif est de capter l’attention du marché moyen-oriental, en mettant en avant la sophistication du véhicule.

design et technologie : le luxe au service de la sécurité

Avec le TIGGO 9, Chery introduit un design familial novateur. La face avant intègre des principes de bionique, symbolisant force et sécurité. Le concept « Safety is Luxury » place la sécurité au centre, avec un système ADAS L2+. Côté technologie, le véhicule possède l’aide au stationnement automatique, un écran HD et des puces haute performance. C’est une nouvelle référence en matière de luxe technologique, avec des options de confort comme le système audio Sony et un massage en 10 points.

performances et innovations du tiggo 9

Le TIGGO 9 se distingue avec deux options de motorisation impressionnantes. La version PHEV combine un moteur hybride de 1,5 T et une boîte de vitesses DHT à trois rapports. Elle promet un rendement thermique pouvant atteindre 44,5 %. Quant à la version ICE, elle est équipée d’un moteur 2.0TGDI et d’une transmission 8AT. Ces choix assurent des performances élevées et une efficacité énergétique remarquable.

En conclusion, le lancement du TIGGO 9 par Chery témoigne de l’excellence en sécurité, design et technologie. La stratégie de Chery visant le Moyen-Orient montre une volonté de répondre aux besoins des consommateurs. Avec des options de motorisation diversifiées et des caractéristiques de luxe, le TIGGO 9 promet d’être un véhicule de choix sur les routes internationales.

