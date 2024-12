Une avancée prometteuse avec CAS SciFinder et PetroChina

Dans un monde où l’innovation est essentielle, CAS et PetroChina Shanghai Advanced Materials Research Institute annoncent une collaboration. Leur but ? Accélérer la découverte de nouveaux matériaux grâce à la CAS SciFinder Discovery Platform. En s’associant, ces deux géants espèrent transformer le secteur des matériaux avancés en alliant expertise et technologie.

Une collaboration stratégique pour l’innovation

L’union de CAS, spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, avec PetroChina Shanghai marque une étape importante. Les deux entreprises visent une accélération des découvertes en matière de matériaux chimiques. Cette collaboration s’appuie sur la CAS SciFinder Discovery Platform™, un outil puissant pour développer et optimiser des voies de synthèse.

Accélérer la découverte de matériaux avancés

PetroChina Shanghai, fondée en 2021, se concentre sur les matériaux d’ingénierie haute performance. Leur recherche inclut les catalyseurs spéciaux, les membranes avancées et les composites. Grâce aux ressources de la CAS SciFinder, l’institut espère surmonter les principaux défis technologiques et améliorer leur performance.

Ressources et expertise pour des matériaux durables

CAS offre la CAS Content Collection™, une base de données couvrant 150 ans de découvertes scientifiques. Cette ressource, combinée aux compétences de PetroChina, promet de révolutionner l’industrie des matériaux. Le partenariat vise à développer des matériaux plus avancés et durables, adaptés aux besoins croissants du marché moderne.

En conclusion, ce partenariat stratégique entre CAS et PetroChina Shanghai illustre une nouvelle ère d’innovation en matériaux avancés. Grâce à leurs ressources combinées, ces deux leaders mondiaux prévoient d’apporter des avancées significatives dans le secteur. Ils espèrent ainsi mettre sur le marché des produits plus durables, répondant aux défis actuels et futurs. Ensemble, ils s’engagent à transformer et améliorer l’industrie des matériaux à l’échelle mondiale.

