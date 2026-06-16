La Chine, en 2026, on ne sait plus trop comment la regarder. Trop chère, trop fermée, trop risquée, soupirent certains patrons français qui remballent leurs cartons. Trop puissante aussi : ses voitures électriques, ses robots et son IA débarquent dans nos vies sans prévenir. Alors on en fait quoi : on y va encore, ou on la fuit ? Fin mai, j’ai passé quatre jours à Beyond Expo, le grand salon tech asiatique, à Macao. Badge presse Le Café Du Geek autour du cou, j’ai posé la question sans détour à trois personnes qui font le pont entre la Chine et l’Europe au quotidien. Et leur diagnostic est gênant : le vrai risque n’est peut-être pas d’y aller, mais d’en avoir peur.

Transparence. J’étais à Beyond Expo 2026, à Macao, du 27 au 30 mai, avec une accréditation presse Le Café Du Geek. J’ai interrogé Magnus Grimeland (Antler) et Cheryl Tang (Indiegogo) lors d’entretiens de groupe sur place, et Fabien Pacory (CCIFC) par mail, après le salon, faute d’avoir pu nous voir sur place. Aucune de ces structures n’a relu ni financé cet article.

Badge presse Le Café Du Geek, en interview à Macao.

La Chine ralentit, alors pourquoi continuer à s’y intéresser ?

Commençons par Fabien Pacory, joint par mail après le salon, faute d’avoir réussi à le croiser sur place. Il est vice-président exécutif de la CCIFC, la chambre de commerce française en Chine, et il y vit depuis vingt-deux ans. Personne ne lui apprendra que le marché a ralenti, il le constate tous les jours. Mais sa réponse m’a cueilli : la Chine reste un des rares endroits au monde où tester une innovation à très grande échelle, puis l’exporter.

Il a même une image pour ça, la Chine comme « gymnase de l’innovation ». Le réflexe français, dit-il, c’est de penser « prototype en France, et on verra la Chine plus tard ». Le bon ordre serait souvent l’inverse : prototype rapide en Chine, passage à l’échelle, puis retour en Europe avec un produit déjà rodé. Les paiements mobiles ou les vélos en libre-service ont tracé cette route avant nous.

Et les terrains sous-estimés ne manquent pas. Pacory cite d’abord la santé et la silver économie, sur le deuxième marché mondial du secteur, où la France garde des atouts. Il insiste ensuite sur la green tech : plus de 45 % des voitures neuves vendues en Chine en 2024 étaient électriques ou hybrides, et le pays domine batteries et recyclage. Ajoutez l’IA industrielle et les super-apps façon WeChat, et le cliché de l’usine du monde s’effrite.

Le stand Tencent, un des géants chinois présents à Macao.

Pourquoi autant d’entreprises françaises se cassent les dents ?

Si tant de boîtes françaises échouent, ce n’est presque jamais la faute du marché, tranche Pacory, mais celle d’hypothèses jamais vérifiées. La première : copier-coller le modèle du siège. On débarque avec une offre pensée à Paris, trop haut de gamme, et une équipe pilotée de loin. Pendant ce temps, le concurrent chinois sort son produit, le corrige et le déploie à une vitesse qu’on n’imagine pas.

Deuxième piège, les coentreprises bâclées : rôles mal répartis, clauses de sortie floues, décisions qui se bloquent. Les Français sous-estiment aussi le poids réel du partenaire local, ses liens avec l’administration et les fournisseurs. Mais l’erreur la plus tenace, c’est d’envoyer un expatrié pour deux ans au lieu de bâtir une vraie équipe locale, capable de décider vite. En Chine, une structure trop centralisée décroche.

À l’inverse, ceux qui réussissent partagent quelques réflexes. Un produit qui apporte une vraie avance, pas seulement un prix bas. Une localisation sérieuse, du service après-vente jusqu’à la conformité, et de la patience : accepter de perdre de l’argent au début pour installer une marque. Rien d’exotique, au fond, juste l’inverse de ce qu’on fait par défaut.

Pendant ce temps, l’argent file vers l’Asie

Changement de décor, et d’interlocuteur. Magnus Grimeland dirige Antler, un fonds présent partout dans le monde. Son constat est sans détour : l’Asie vit une deuxième vague d’innovation, et le matériel s’y construit aujourd’hui comme le logiciel il y a dix ans. Il cite des startups passées du prototype au marché en neuf mois, puis tranche : « Je ne vois pas le reste du monde rivaliser pour l’instant. »

J’ai retrouvé cette fièvre dans la salle du sommet de l’investissement, où je me suis glissé entre deux interviews. Sur scène, Gavin Ni (Ni Zhengdong, 倪正东), fondateur du fonds Zero2IPO, évoque l’année la plus chaude de ses vingt-huit ans de carrière, devant 2021. Son message aux investisseurs tient en deux mots : après le « go local », place au « go global ». Comprendre : le capital et la tech chinois partent à la conquête du monde, et Macao n’est qu’une première étape.

Gavin Ni (Zero2IPO) : 2026, année record pour le capital-risque chinois.

Tout n’est pas rose pour autant, et Grimeland est le premier à le dire. Près de 60 % de la croissance du PIB mondial viendrait d’Asie, avance-t-il, tout en invitant lui-même à vérifier le chiffre. Surtout, la concurrence y est féroce : montez une bonne boîte, et le lendemain deux cents concurrents financés débarquent sur le même créneau. L’élan est réel, mais il broie ceux qui arrivent sans préparation.

Et la France : on subit, ou on joue ?

Reste la question qui nous concerne directement, et je l’ai posée à Cheryl Tang, qui pilote Indiegogo pour les produits venus de Chine. Sa règle d’or tient en une question : « vers quelle mer veux-tu partir ? » Un produit qui cartonne à Shanghai n’a aucune raison de marcher tel quel à Lyon. Le piège qu’elle voit le plus souvent, c’est de croire que traduire son site en français, c’est déjà localiser.

Cheryl Tang (Indiegogo) sur la stratégie d’expansion.

Vu de France, ça veut dire deux choses. D’abord, nous sommes une cible. Les marques chinoises qui débarquent chez nous, de la voiture au robot aspirateur, ne gagneront qu’en soignant l’après-vente et en s’installant dans la durée. Tang le dit sans détour : le suivi après l’achat reste le point faible des produits chinois, et c’est là qu’une marque se grille ou se construit.

Mais la France est aussi un point de départ. Les mêmes recettes valent pour nos boîtes qui veulent s’exporter : choisir sa mer, adapter vraiment le produit, ne pas lâcher le client une fois la vente faite. Le financement participatif, sur Indiegogo ou son équivalent japonais Makuake, sert d’ailleurs de banc d’essai avant de viser plus grand. La France a donc les deux casquettes, et la vraie question n’est pas de savoir si on les porte, mais si on décide d’en jouer plutôt que de subir.

Mon verdict après quatre jours à Macao

Un robot barista d’AI² Robotics, à Beyond Expo 2026.

Au bout de ces quatre jours, mon avis a bougé. La peur de la Chine, telle qu’on la ressasse en France, me semble surtout être une peur de l’effort. Pacory, Grimeland et Tang ne m’ont pas vendu un eldorado. Ils m’ont décrit un terrain exigeant, rapide, parfois brutal, mais plein d’occasions pour qui accepte d’y jouer sérieusement.

Car la vraie question n’a jamais été « faut-il aller en Chine ? », mais « avec quelle préparation ? ». Y débarquer en copiant son modèle parisien, c’est perdre d’avance. S’en couper totalement, pendant que les voitures, les robots et l’IA chinois s’installent dans notre quotidien, c’est se condamner à subir. Entre les deux, il reste une troisième voie, moins confortable : apprendre comment ce marché fonctionne, et s’en servir.

Je ne dis pas que c’est facile, ni sans risque. Je dis juste que le pire des choix, en 2026, c’est sans doute de fermer les yeux. La Chine ne nous attendra pas. Autant la regarder en face.