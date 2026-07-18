Codex Micro : OpenAI dévoile son tout premier appareil physique pour contrôler l’IA

L’ère des agents autonomes franchit un cap matériel historique. En effet, OpenAI surprend l’industrie technologique en lançant son tout premier produit physique grand public. Pour ce faire, le géant de l’intelligence artificielle s’est associé au constructeur de claviers minimalistes Work Louder. Ensemble, ils commercialisent le Codex Micro. Il s’agit d’un boîtier compact conçu spécifiquement pour servir de télécommande haut de gamme aux outils d’automatisation du code d’OpenAI.

Une interface matérielle hautement personnalisable et interactive

Le Codex Micro s’inspire directement de la signature esthétique et de la finition soignée des précédentes créations de Work Louder. Ce clavier arbore ainsi un boîtier épuré et équipé de six touches rétroéclairées translucides. Ces indicateurs LED s’illuminent en temps réel afin de refléter l’avancement et le statut des agents autonomes de Codex.

De plus, des boutons spécifiques permettent de valider ou de rejeter instantanément une suggestion de code d’un simple clic. Les utilisateurs peuvent aussi créer des branches de développement alternatives ou activer la commande vocale. Par ailleurs, un cadran rotatif intégré ajuste avec précision le niveau de raisonnement de l’intelligence artificielle. Enfin, un joystick de navigation fluide permet de basculer rapidement entre les différents flux de travail.

Une intégration logicielle poussée avec la nouvelle « Super App » d’OpenAI

Pour garantir une flexibilité totale, le constructeur livre l’appareil avec un ensemble de capuchons de touches supplémentaires. Ainsi, les développeurs ont la liberté d’attribuer leurs propres raccourcis personnalisés. Cette nouveauté matérielle arrive d’ailleurs au moment où OpenAI restructure en profondeur son offre applicative.

En effet, l’entreprise vient de transformer son application Codex en une plateforme globale unique. Cette mise à jour majeure fusionne le ChatGPT classique, les fonctionnalités d’écriture de code de Codex et une toute nouvelle solution de productivité nommée ChatGPT Work. Bien que la suite logicielle reste entièrement utilisable avec des périphériques classiques, ce boîtier physique cible directement les professionnels à la recherche d’une productivité maximale.

Un projet épargné par les turbulences judiciaires de la marque

Le Codex Micro s’affiche au prix de 230 dollars et s’avère d’ores et jour disponible en précommande sur les boutiques officielles d’OpenAI et de Work Louder en quantité limitée. Ce lancement marque les débuts matériels concrets d’OpenAI, devançant les rumeurs persistantes d’une enceinte connectée développée avec le célèbre designer Jony Ive.

Contrairement à cette future enceinte domestique, le Codex Micro évite habilement la tempête médiatique actuelle de la firme. Effectivement, le projet de haut-parleur intelligent souffre de vives tensions juridiques, notamment car Apple accuse OpenAI d’avoir volé les secrets de l’iPhone via le recrutement de certains de ses anciens ingénieurs clés, à l’instar de Tang Yew Tan et Chang Liu.