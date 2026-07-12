Apple accuse OpenAI d’avoir volé les secrets de l’iPhone

La guerre des talents et des technologies atteint un nouveau sommet dans la Silicon Valley. En effet, Apple vient de déposer une plainte officielle contre OpenAI devant le tribunal fédéral du district nord de la Californie. La firme de Cupertino accuse le géant de l’intelligence artificielle de vol organisé de secrets commerciaux. Selon les documents juridiques, cette stratégie frauduleuse visait à piller le savoir-faire de la marque à la pomme pour accélérer le développement des futurs produits physiques d’OpenAI.

Une fuite massive de cerveaux et de technologies confidentielles

Le constructeur de l’iPhone dénonce une opération de recrutement agressive et illégale. OpenAI aurait embauché plus de 400 anciens salariés d’Apple en s’appuyant sur des méthodes frauduleuses. La plainte cible particulièrement Tang Tan, l’ancien vice-président du design produit pour l’iPhone et l’Apple Watch, devenu directeur du matériel chez OpenAI. Selon Apple, ce dirigeant utilisait les noms de code internes de son ancien employeur pour attirer les ingénieurs de la marque.

Les révélations de l’enquête montrent des pratiques inédites lors des entretiens d’embauche. Apparemment, OpenAI demandait explicitement aux candidats d’apporter des composants matériels d’Apple non encore commercialisés. Ces sessions servaient ainsi de vitrine technologique pour alimenter les projets de la start-up. De plus, l’entreprise de Sam Altman dictait aux employés sur le départ des techniques précises pour contourner les protocoles de sécurité d’Apple et dissimuler leurs échanges.

Des accusations précises de piratage et de dissimulation

Le document juridique met en lumière des cas individuels très documentés pour appuyer sa plainte. L’ingénieur électricien senior Chang Liu se trouve ainsi au cœur de l’affaire. Après son départ pour OpenAI en début 2026, il a conservé son ordinateur professionnel fourni par Apple. La multinationale affirme que l’ingénieur a profité d’une faille logicielle pour s’introduire dans les serveurs de stockage cloud de la firme. Il a ainsi téléchargé des documents techniques hautement stratégiques pendant plusieurs semaines avant de les partager en interne.

Cette manœuvre intervient alors que le marché de l’intelligence artificielle redéfinit les priorités des constructeurs. Apple cherche à valoriser ses propres innovations logicielles, notamment à travers le déploiement de ses outils intelligents. Pour savoir quels appareils pourront en bénéficier, consultez notre article sur les smartphones qui vont intégrer la nouvelle version de Siri.

La riposte judiciaire d’Apple pour bloquer les produits d’OpenAI

Face à ce que ses dirigeants qualifient de corruption généralisée de leur chaîne de développement, la direction d’Apple exige des sanctions exemplaires. L’action en justice ne se limite pas à des compensations financières ou au remboursement des gains illicites. Apple réclame une injonction stricte pour stopper l’utilisation de ses technologies.

Le créateur de l’iPad demande la destruction immédiate de toutes les pièces propriétaires détenues par son rival. De manière plus radicale, Apple exige qu’OpenAI repense totalement la conception de ses futurs appareils. Cette obligation de modification structurelle vise à garantir qu’aucune innovation dérobée ne se retrouve dans les produits finis. La plainte vise plusieurs entités d’OpenAI, incluant sa fondation et sa branche commerciale. Néanmoins, elle épargne pour l’instant le designer Jony Ive, dont la structure a été rachetée par OpenAI. De son côté, la start-up rejette ces accusations et affirme se concentrer sur ses propres créations.