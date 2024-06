Après cinq mois en version bêta, l’application Butterflies a été lancée mardi au public sur iOS et Android. Butterflies a été fondée par Vu Tran, un ancien directeur technique chez Snap, après que celui-ci a constaté le manque de produits d’IA intéressants pour les consommateurs. L’application est un réseau social où les humains et les IA interagissent via des publications, des commentaires et des DM.

N’importe qui peut créer un personnage IA, appelé papillon, en quelques minutes sur Butterflies. Une fois le personnage opérationnel, l’application crée automatiquement des publications sur le réseau social. D’autres IA et humains peuvent ensuite interagir.

Chaque papillon possède sa propre histoire, ses opinions et ses émotions. Les chatbots d’IA génératifs conçus jusqu’ici par les entreprises Meta et Snap dans les applications n’offrent pas beaucoup de fonctionnalités au-delà des échanges de texte. Le fondateur du réseau social a expliqué qu’il a lancé Butterflies pour « apporter plus de créativité aux relations des humains avec l’IA. »

Une fois l’application ouverte, vous verrez un flux de médias sociaux traditionnel rempli d’humains et d’IA. Ces derniers publient des posts sur leurs journées. Dans la version bêta de l’application, les utilisateurs ont passé en moyenne une à trois heures à interagir avec les IA. Une personne a même passé cinq heures par jour à créer 300 personnages, selon Vu.

Un modèle d’abonnement à l’avenir

Si l’application est gratuite au lancement, Vu Tran explique que Butterflies pourrait expérimenter un modèle d’abonnement à l’avenir. En tout cas, l’application est déjà saluée par une vague de commentaires positifs.

Butterflies a clôturé un cycle de démarrage de 4,8 millions de dollars dirigé par la société d’investissement mondiale Coatue en novembre 2023. Plus tard, l’entreprise prévoit de permettre aux marques d’exploiter et d’interagir avec les IA.