ATH-S300BT, une expérience sonore inégalée – Révolution audionumérique !

Audio-Technica donne un coup de punch à l’industrie audionumérique avec le lancement aujourd’hui du casque sans fil ATH-S300BT. La marque annonce que ce casque est le plus endurant de sa catégorie pour la nouvelle année.

L’ATH-S300BT : Une autonomie record

Ce nouveau casque dépasse toutes les espérances. Selon la marque, il offre une autonomie exceptionnelle de 90 heures. Cela garantit une expérience sonore de haute qualité et ininterrompue lors des longs voyages ou des déplacements quotidiens. En outre, une charge rapide de seulement 3 minutes assure 2h30 de plaisir musical, ce qui fait une réelle différence pour les audiophiles les plus exigeants.

Mais l’autonomie, bien que primordiale, n’est pas l’unique argument de vente de l’ATH-S300BT. Audio-Technica a enrichi son casque avec une réduction de bruit active hybride, laquelle inclut une option d’écoute « hear-through ». Ainsi, cela permet de rester attentif au monde extérieur sans retirer le casque.

Design et confort

Ils n’ont pas laissé le design au hasard : Ils ont choisi une finition sobre et élégante, un motif marbré terrazzo distinctif et des coussinets ergonomiques pour un confort absolu. Léger et pliable, l’ATH-S300BT se range aisément dans une élégante pochette, idéale pour tous vos déplacements.

Audio-Technica n’a pas lésiné sur les fonctionnalités. En effet, le casque comprend un micro intégré pour des appels clairs et nets. De plus, les commandes tactiles sur les coques permettent un contrôle facile et intuitif de la musique. Pour une expérience encore plus fluide, il prend en charge Siri et Google Assistant pour une utilisation mains libres.

Connectivité et qualité sonore

Grâce à un appairage Bluetooth multipoint, le nouveau fer de lance de la marque peut se connecter simultanément à deux appareils, offrant une transition sans faille entre ceux-ci. Pour les mélomanes préférant la connexion filaire, un câble de 1,2 m avec micro et commandes intégrées est inclus.

Fidèle au savoir-faire d’Audio-Technica, l’ATH-S300BT est équipé de transducteurs de 40mm, assurant ainsi une qualité d’écoute impressionnante. De plus, en complément, l’entreprise a ajouté un mode faible latence pour améliorer l’expérience vidéo et gaming.

Disponible à partir du 13 juin 2024 à un prix public indicatif de 119€, le casque ATH-S300BT d’Audio-Technica semble promis à un bel avenir. Ne manquez pas de le découvrir et de partager vos impressions sur cet étonnant produit qui risque de chambouler le marché de l’audio.