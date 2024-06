Snap : Il est désormais possible de donner vie à une idée

Snap a présenté lors de l’Augmented World Expo la première version de son modèle de diffusion d’images en temps réel. Ce modèle est capable de générer des expériences AR vives. Selon le cofondateur et CTO de Snap, Bobby Murphy, le modèle est suffisamment petit pour fonctionner sur un smartphone. De plus, il serait suffisamment rapide pour restituer les images en temps réel, guidé par une invite de texte. Le prototype permet aux utilisateurs de saisir une idée et de la voir prendre vie en réalité augmentée.

De nouveaux outils GenAI et de meilleures performances pour les créateurs de réalité augmentée

Snap a introduit une nouvelle GenAI Suite dans son outil de création AR, Lens Studio. Le prototype réduit considérablement le temps nécessaire à la conception de Lenses de haute qualité. Le but serait de permettre aux créateurs AR de générer des modèles et des ressources ML (Machine Learning) personnalisés.

La suite GenAI a été conçue pour améliorer la productivité des artistes, des créateurs et des développeurs. Avec des fonctionnalités AR supplémentaires, les utilisateurs pourront des effets AR beaucoup plus rapidement. Ce qui leur ferait gagner des semaines, voire des mois de travail. Un mélange des modèles ML personnalisés est également possible afin d’améliorer les capacités créatives des artistes. Ils peuvent concevoir des personnages insolites comme des extraterrestres ou des sorciers et générer des visages ML très réalistes.

En collaborant avec la National Portrait Gallery, Snap a créé des objectifs inspirés de styles de portraits emblématiques. Les utilisateurs peuvent prendre un cliché en choisissant parmi les objectifs de portrait. Puis, le soumettre au mur de projection « Portrait vivant » du musée.

Snap réalise des avancées majeures en matière de réalité augmentée

Bobby Murphy a déclaré les avancées découvertes par la société marquent une nouvelle direction passionnante pour la réalité augmentée. En effet, les équipes de Snap travailleraient dur pour accélérer les modèles d’apprentissage automatique.

Les utilisateurs de Snapchat commenceront à voir des Lenses avec ce modèle génératif dans les mois à venir. Snap prévoit également de proposer le nouvel outil aux créateurs et aux artistes d’ici la fin de l’année.