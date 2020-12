Heart of Stone : un nouveau film d’espionnage avec Gal Gadot

Publicité

C’est une nouvelle qui nous est parvenue par la journal Deadline. Un projet de thriller d’espionnage intitulé Heart of Stone est actuellement en production. Gal Gadot, à l’affiche de Wonder Woman 1984 le 16 décembre prochain mais aussi de Mort sur le nil l’année prochaine, en sera la star principale.

Un thriller d’espionnage se voulant de grande envergure

Si nous n’en connaissons pas l’histoire, l’article de Deadline indique que le projet Heart of Stone va tenter « d’apporter une tournure féminine aux franchises d’action telles que Mission Impossible ou James Bond. »

Nous savons plusieurs choses sur ce projet, notamment le fait qu’il sera produit par le studio Skydance. Un studio qui s’y connaît en film d’espionnage car il a justement été le producteur des films Mission Impossible depuis Protocole Fantôme.

Parmi les scénaristes de Heart of Stone, nous retrouvons tout d’abord Allison Schroeder. Cette dernière a collaboré sur les films Jean-Christophe et Winnie et Les Figures de l’ombre. Mais nous retrouverons également Greg Rucka. Auteur de la série de comics The Old Guard, il a scénarisé l’adaptation en film par Netflix, avec Charlize Theron.

Publicité

Enfin, nous savons que le réalisateur britannique Tom Harper est actuellement en négociation pour prendre le projet en main. Derrière les films Wild Rose et The Aeronauts (disponible sur Amazon Prime), il a également réalisé plusieurs épisodes de séries comme Peaky Blinders, Electric Dreams ou Misfits. Il est également le réalisateur de la série Guerre et paix, avec Paul Dano et adapté de Tolstoï.

En attendant ce film d’espionnage, nous pourrons retrouver Gal Gagot dans le Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins le 16 décembre prochain.

Publicité