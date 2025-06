Confort révolutionnaire : Découvrez le bien-être intelligent de LG

LG Electronics continue de redéfinir le standard du confort à la maison. Le géant sud-coréen dévoile deux climatiseurs résidentiels nouvelle génération : les DUALCOOL™ AI Air et ARTCOOL™ AI Air. Grâce à des innovations basées sur l’intelligence artificielle, ils promettent une expérience sur-mesure et intelligente, résolument tournée vers l’avenir.

Quand la climatisation rencontre l’intelligence artificielle

Les nouveaux climatiseurs de LG font la différence grâce à la technologie AI DUAL Inverter™. Ce système ajuste en temps réel la puissance et la direction de l’air selon la température ambiante. Résultat : une température toujours idéale, sans consommation superflue. Un capteur de présence, couplé au mode AI Air, affine encore cet équilibre. Il dirige le flux d’air vers les occupants, s’adapte à la configuration de la pièce et évite ainsi les courants d’air désagréables.

La nuit venue, la fonction Sleep Timer+ analyse les habitudes de sommeil de la famille. Elle ajuste la température progressivement, favorise un repos de qualité, et garantit un silence appréciable pour tous ceux qui dorment léger.

Connectivité et hygiène au centre du confort avec LG

Le suivi énergétique devient un jeu d’enfant avec l’application LG ThinQ™. Grâce à AI kW Manager, vous surveillez votre consommation en temps réel et vous configurez des économies d’énergie personnalisées. Encore plus malin : le climatiseur sait quand une fenêtre reste ouverte ou une pièce se vide et active aussitôt le mode économie d’énergie.

Le modèle DUALCOOL™ AI Air se distingue par ses qualités en termes d’hygiène et de pureté de l’air. Avec son système DUAL Vane™ pour une diffusion précise, sa technologie Soft Air pour une brise douce, ou encore sa fonctionnalité de nettoyage automatique via ThinQ™, il répond aux besoins des foyers les plus exigeants. Mieux encore, le Plasmaster™ Ionizer++ élimine jusqu’à 99,9% des bactéries, allergènes et poussières. Fini les mauvaises odeurs et les risques pour la santé !

Design et performance pour un intérieur moderne

LG pense aussi aux amateurs de design avec l’ARTCOOL™ AI Air. Son revêtement miroir noir, ses lignes épurées et sa grille horizontale innovante en font un objet déco à part entière. Ce modèle diffuse un air naturel sur près de 180°, adapte le flux à la disposition de la pièce, tout en restant silencieux et économe en énergie. Idéal pour se fondre dans tous les intérieurs branchés sans renoncer au confort intelligent.

Les deux nouveaux climatiseurs LG partagent une même ambition : offrir des solutions connectées, intelligentes, durables et adaptées à tous les styles de vie modernes.

Avec des prix à partir de 2196 € HT pour le DUALCOOL Deluxe AI Air et de 3728 € HT pour l’ARTCOOL Mirror AI Air, LG cible ceux qui cherchent à allier style, bien-être et technologies innovantes. Et vous, que pensez-vous de ces avancées pour améliorer le quotidien ? On attend vos avis dans les commentaires et n’hésitez pas à partager vos expériences sur les réseaux sociaux !