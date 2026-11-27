Contrôle parental : X permet enfin aux parents de mieux surveiller les comptes de leurs adolescents

X franchit une nouvelle étape dans la protection des jeunes utilisateurs. Le réseau social d’Elon Musk déploie ses premiers contrôles parentaux destinés aux adolescents de 13 à 17 ans. Au programme : limitation du temps passé sur la plateforme, filtrage des contenus sensibles et gestion des interactions. Mais jusqu’où les parents pourront-ils intervenir dans la vie numérique de leurs enfants ?

X introduit des paramètres de sécurité par défaut pour les adolescents

Jusqu’ici, le réseau social X ne proposait pas de véritable dispositif de contrôle parental intégré. Elle entend désormais offrir davantage de possibilités aux parents et aux responsables légaux pour accompagner les adolescents.

Première mesure : les comptes des jeunes concernés bénéficient automatiquement d’un mode de protection. Celui-ci limite l’exposition aux contenus sensibles et bloque les publicités ciblées. X souhaite ainsi renforcer la sécurité des adolescents dès leur arrivée sur le réseau social.

Cependant, ces réglages automatiques ne constituent qu’une première étape. En effet, la plateforme propose plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour permettre aux adultes d’adapter l’expérience de leurs enfants.

Temps d’écran, messages privés : ce que les parents pourront contrôler sur X

Les parents pourront notamment consulter le temps passé par leur adolescent sur X et définir une limite quotidienne d’utilisation. Ils auront également la possibilité d’exiger leur autorisation avant que leur enfant accepte de nouveaux abonnés.

Par ailleurs, les recommandations de la rubrique « Pour vous » pourront être limitées aux comptes déjà suivis par l’adolescent. Les adultes pourront aussi filtrer certains mots, désactiver l’affichage des contenus sensibles et contrôler les personnes autorisées à envoyer des messages privés.

Enfin, X permettra de consulter la liste des comptes avec lesquels l’adolescent a échangé en privé. Toutefois, les parents ne pourront pas lire le contenu de ces conversations.

Une connexion qui nécessite l’accord des deux parties

Pour activer ces fonctionnalités, le parent ou le responsable légal doit commencer la procédure de rattachement. L’adolescent doit ensuite accepter la demande. Les deux utilisateurs doivent donc donner leur accord pour établir cette connexion. X précise également que les parents pourront superviser jusqu’à cinq comptes d’adolescents.

En outre, la plateforme insiste sur le respect de la vie privée. Concrètement, les adultes ne pourront ni consulter les messages privés, ni accéder à l’historique des recherches ou des contenus visionnés. Ils ne pourront pas non plus publier à la place de leur enfant ou prendre le contrôle de son compte.

Une réponse aux préoccupations autour de la sécurité des jeunes

Avec cette initiative, X cherche à mieux encadrer la présence des mineurs sur son réseau social. La plateforme rappelle toutefois qu’elle n’a pas été conçue spécifiquement pour les enfants.

Ces nouveaux outils représentent donc une avancée, mais ils ne remplacent pas l’accompagnement des parents et le dialogue autour des usages numériques.

Pour découvrir d’autres solutions de protection adaptées aux jeunes utilisateurs, consultez également notre guide complet du contrôle parental sur iOS 27.