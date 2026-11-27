Payer avec sa voix ? Crosshub primé au CES 2027 pour la deuxième année d’affilée

Payer sans sortir sa carte ni son téléphone, simplement en prononçant une phrase : l’idée a de quoi séduire à l’heure des lunettes connectées et des montres intelligentes. C’est le pari du sud-coréen Crosshub, spécialiste de la vérification d’identité. Sa solution de paiement vocal V·Pay vient d’être distinguée aux CES Innovation Awards 2027, dans la catégorie FinTech.

Pour l’entreprise, c’est une deuxième récompense d’affilée au salon de Las Vegas. Elle avait déjà décroché un prix Best of Innovation l’an dernier pour son « passeport financier » destiné aux voyageurs.

Votre voix comme code secret

Le principe de V·Pay tient en une phrase, au sens propre. Au moment de régler, le service génère une phrase à usage unique qui reprend le contexte de l’achat : le commerçant, le montant et un code éphémère. L’utilisateur la lit à voix haute, et le paiement est validé.

Derrière ce geste, trois contrôles ont lieu en même temps, selon la fiche officielle du CES. Le système vérifie qui parle, grâce à l’empreinte vocale. Il s’assure que l’appareil utilisé est bien enregistré. Il contrôle enfin que la phrase prononcée correspond exactement à cette transaction, et à aucune autre.

Cette dernière précaution vise un risque bien connu : le rejeu. Un enregistrement de votre voix capté lors d’un précédent achat ne servirait à rien, puisque chaque phrase n’est valable qu’une fois. Crosshub ajoute une couche anti-usurpation et des signaux de risque, comme un montant inhabituel ou un lieu inattendu.

Pensé pour les objets sans écran

V·Pay ne demande aucun matériel d’authentification dédié : un micro suffit. La solution s’intègre par des outils de développement (SDK et API) aux portefeuilles numériques, aux applications de commerçants et même aux agents IA.

Crosshub cible les situations où taper un code devient pénible ou impossible. On pense aux lunettes connectées, aux objets portables, au paiement depuis sa voiture, au drive ou encore aux bornes en libre-service. Selon l’entreprise, le système compare les caractéristiques de la voix (fréquence, intonation, prononciation) sans conserver les enregistrements bruts.

Des banques en phase de test

Crosshub indique avoir terminé le prototype fonctionnel de V·Pay au premier semestre 2026. Des projets pilotes sont en cours avec de grandes banques et des sociétés de technologie financière en Chine, en Amérique du Nord et à Singapour. Aucun partenaire n’a toutefois été nommé.

L’entreprise ne prévoit pas de revenus significatifs avant 2027, année où elle espère signer ses premiers contrats commerciaux. Pour accélérer en Asie du Sud-Est, elle dit avoir créé une filiale à Singapour, Crosshub PTE. LTD.

Le service Travel Pass, aujourd’hui en bêta fermée, doit lui aussi s’étendre. Crosshub prévoit un déploiement complet en Amérique du Nord et en Europe. À la vice-présidence de Crosshub, Junghee Park salue une reconnaissance obtenue « pour la deuxième année consécutive ». Au programme de 2027 : un réseau commercial international élargi et des investissements dans les infrastructures nécessaires à l’activité mondiale.

Une bonne idée qui devra faire ses preuves

Sur le papier, V·Pay coche plusieurs cases. La phrase liée à chaque transaction est une parade intelligente contre la réutilisation d’un enregistrement. L’absence de matériel spécifique facilite aussi l’adoption par les commerçants. Et pour les objets sans écran, la voix reste l’interface la plus naturelle.

Quelques réserves s’imposent néanmoins. À l’ère des deepfakes vocaux, imiter une voix devient de plus en plus accessible, et l’efficacité réelle de l’anti-usurpation reste à démontrer en conditions réelles. Il faudra aussi voir comment le système réagit dans un lieu bruyant, ou avec une voix enrouée par un rhume.

Enfin, V·Pay s’adresse aux banques et aux services de paiement, pas directement aux particuliers. Aucun déploiement n’est annoncé en France, et le calendrier commercial ne démarre pas avant 2027. Il faudra donc patienter avant de régler ses courses d’une simple phrase, en espérant ne pas avoir à la répéter trois fois à la caisse.