Découvrez 5 raisons d’acheter (ou pas) le Honor 90 : le bon plan milieu de gamme à ne pas négliger ?

Impossible de passer à côté du Honor 90 lorsqu’on cherche un smartphone milieu de gamme affichant un rapport qualité-prix alléchant. Signé par la marque Honor, ce modèle ambitionne de bousculer la concurrence en offrant un style premium et des fiches techniques solides pour un tarif désormais sous la barre des 400 euros. Doté d’un écran OLED 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 7 Gen 1 et d’une batterie de 5000 mAh, il lorgne clairement du côté des modèles supérieurs tout en restant accessible. Pourtant, la promesse est-elle vraiment tenue à l’utilisation ? Cet article détaille les forces et les faiblesses du Honor 90, pour vous aider à savoir si ce smartphone mérite de figurer dans votre poche ou s’il vaut mieux l’oublier au profit de ses rivaux.

Le design premium du Honor 90 séduit au premier regard

Dès la prise en main, le Honor 90 impressionne par son design soigné et ses finitions dignes de modèles haut de gamme. Son dos, disponible dans des coloris exclusifs comme Diamond Silver et Peacock Blue, attire l’œil grâce à une texture en relief 3D évoquant l’éclat du diamant. Les versions Midnight Black et Emerald Green affichent, quant à elles, un revêtement mat élégant et agréable au toucher.

On retrouve deux imposants blocs de capteurs photo, subtilement intégrés sur une bande verticale. Cet effet visuel donne l’illusion d’un appareil photo puissant, même si les capteurs sont discrets sous la structure. Les amateurs de style apprécieront aussi la finesse du smartphone, sa prise en main confortable et la qualité générale des matériaux utilisés. Pour un modèle à moins de 400 euros, le Honor 90 frappe fort visuellement, rivalisant sans rougir avec certains smartphones bien plus chers.

L’écran 120 Hz OLED du Honor 90 offre un affichage vibrant et fluide

Le Honor 90 embarque un écran OLED de 6,7 pouces qui s’impose dès la première utilisation. Sa résolution de 2664 x 1200 pixels assure des images nettes et contrastées, idéales pour regarder des vidéos ou naviguer sur le web. Les couleurs sont riches, les noirs profonds : de quoi redonner vie à chaque contenu affiché.

Encore mieux, son taux de rafraîchissement à 120 Hz garantit une fluidité supérieure par rapport à de nombreux concurrents dans la même gamme de prix. Faire défiler les réseaux sociaux ou jouer à des petits jeux devient un vrai plaisir, avec des animations douces et réactives. Que vous soyez un adepte du streaming ou un fan de réseaux sociaux, l’écran du Honor 90 élève l’expérience au quotidien.

Des performances solides pour une utilisation polyvalente au quotidien

Le Honor 90 mise sur le processeur Snapdragon 7 Gen 1, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. À l’usage, ce duo assure une expérience fluide pour la majorité des tâches : navigation, réseaux sociaux, streaming ou encore photographie. Les applications s’ouvrent rapidement, la gestion du multitâche est efficace et le stockage interne (256 ou 512 Go) offre une large capacité pour vos fichiers et applications.

Même pour les jeux, le Honor 90 ne déçoit pas sur les titres légers et modérément gourmands. Les ralentissements apparaissent surtout lors de longues sessions ou sur des jeux plus exigeants, mais rien d’alarmant pour un utilisateur classique. En résumé, ce smartphone veille à la polyvalence pour accompagner votre quotidien, sans surchauffe ni frustration majeure.

La partie photo du Honor 90 déçoit face à la concurrence

Sur le papier, le Honor 90 semble prêt à en mettre plein la vue avec un capteur principal de 200 MP et un objectif selfie de 50 MP. Pourtant, la réalité des clichés tempère l’enthousiasme. L’absence de téléobjectif limite sérieusement les possibilités de zoom : le smartphone ne propose qu’un zoom numérique, qui perd vite en détails dès qu’on s’éloigne du grand angle.

Autre point faible, le logiciel photo d’Honor peine à trouver le bon équilibre entre naturalité et traitement numérique. Les couleurs des photos manquent parfois de peps, loin de la vitalité que proposent certains concurrents. Les clichés restent acceptables pour partager sur les réseaux sociaux, mais les amateurs de photographies exigeantes risquent de rester sur leur faim. Cette section, pourtant mise en avant au niveau marketing, laisse un arrière-goût d’inabouti.

L’autonomie et la recharge du Honor 90 limitent les gros utilisateurs

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Honor 90 promet de tenir toute la journée, mais sans garantir une endurance spectaculaire. En usage classique, il peut atteindre un jour et demi sans recharge, mais il faudra passer par la case prise électrique le soir si vous êtes un utilisateur intensif. Face à certains concurrents dans la même gamme de prix, cette autonomie s’avère correcte, mais pas renversante.

La recharge rapide 66W semblait intéressante sur le papier, mais se heurte à deux limites. D’abord, aucun bloc secteur n’est fourni dans la boîte, ce qui nécessite d’en acheter un à part pour profiter de cette puissance. Ensuite, la charge complète de 0 à 100% prend souvent près d’une heure. Ce n’est pas catastrophique, mais loin des meilleures références du moment. Pour les utilisateurs nomades, ce point mérite réflexion.

Produit disponible sur HONOR 90 Telephone Portable + Coque, 200MP Triple Caméra, 6,7” Écran Incurvé AMOLED 120Hz, Smartphone 5G 12 Go+512 Go, Batterie 5000mAh, Supercharge 66 W, Double SIM, Android 13, Vert

Voir l'offre

Le Honor 90, la bonne affaire à condition de savoir ce que l’on veut

Au final, le Honor 90 se démarque par son design raffiné, un écran OLED 120 Hz agréable et des performances polyvalentes qui répondront à l’essentiel des usages quotidiens. Ses finitions et options de coloris exclusives donnent le ton : il vise l’élégance sans gonfler la note. Pourtant, tout n’est pas parfait. L’expérience photo reste en retrait, avec un manque de dynamisme sur les couleurs et l’absence de téléobjectif, tandis que l’autonomie et la recharge déçoivent un peu, surtout face aux nouveaux standards du marché.

Ce smartphone conviendra parfaitement à celles et ceux qui recherchent une belle expérience multimédia, un appareil fiable pour le quotidien et un look qui sort du lot, le tout sans exploser leur budget. En revanche, les passionnés de photographie ou les gros utilisateurs cherchant une autonomie marathon devront regarder ailleurs. Le Honor 90 reste cependant une solide alternative dans le milieu de gamme, à condition d’accepter ses compromis.