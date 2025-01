Découvrez la magie du China TCM Show à Shanghai

Ce week-end, un événement culturel de taille s’annonce à la télévision. Le deuxième épisode de « China TCM Show », intitulé « La sagesse de l’école de Shanghai », sera diffusé. La série explore la richesse de la médecine traditionnelle chinoise à travers différentes régions de Chine.

La diffusion de l’épisode 2 sur CCTV

CCTV-1 diffusera le nouvel épisode le 4 janvier à 20 heures, à l’heure de Pékin. En revanche, pour ceux qui le manqueront, une rediffusion est prévue le 5 janvier à 18 heures sur CCTV-4. En outre, ce programme culturel est une fenêtre ouverte sur les trésors médicaux et culturels de la Chine.

Une immersion dans la médecine traditionnelle chinoise

China TCM Show propose une plongée fascinante dans la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Cette saison, en particulier, met l’accent sur la richesse géographique et la diversité des pratiques médicales en Chine. De plus, les téléspectateurs découvriront des approches uniques, ancrées dans la vie quotidienne des Chinois. En outre, ces pratiques renferment un héritage culturel profond et une portée scientifique impressionnante.

L’approche unique de l’école de Shanghai

L’épisode « La sagesse de l’école de Shanghai » met en lumière le caractère inclusif de cette école renommée. En effet, l’école de Shanghai se distingue par son intégration intuitive des médecines orientale et occidentale. Par ailleurs, les réalisations et les contributions de l’école seront au centre de cet épisode, offrant ainsi aux téléspectateurs un aperçu enrichissant.

Succès du premier épisode et attentes

Le premier épisode a déjà conquis un large public en décembre dernier. En alliant MTC et confucianisme, il a séduit par son approche informative et innovante. De plus, ce succès a hissé l’émission au sommet des programmes culturels en Chine. Ainsi, cette nouvelle diffusion suscite de grandes attentes chez le public et génère des critiques enthousiastes.

En conclusion, « China TCM Show » poursuit sa mission de mise en valeur du patrimoine médical de la Chine. Avec une combinaison de science, d’histoire et de tradition, cette série promet de captiver les esprits et de poursuivre son succès phénoménal. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces trésors culturels uniques à travers le prisme de la MTC.

