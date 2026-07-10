Découvrez l’excellence – Sonicare diamondClean 9900 prestige : Un brossage intelligent pour un sourire rassurant

Philips continue de révolutionner les soins bucco-dentaires avec sa nouvelle Sonicare DiamondClean 9900 Prestige. Cette brosse à dents électrique, dévoilée tout récemment, promet un brossage plus intelligent et personnalisé grâce à des technologies inédites. En bref, Philips s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent en finir avec l’incertitude devant leur miroir.

L’intelligence artificielle au service de l’hygiène dentaire

Avec la DiamondClean 9900 Prestige, Philips mise sur le guidage interactif en temps réel. Concrètement, la brosse analyse la position et les gestes grâce à une cartographie buccale embarquée. Un anneau lumineux placé sur le manche indique en direct si vous exercez une pression trop forte ou si vous oubliez une zone à brosser. Cela évite les parties inexplorées et garantit une couverture optimale, pour un nettoyage homogène.

La technologie SenseIQ détecte toute pression excessive et adapte automatiquement l’intensité du brossage. Résultat : dents et gencives se trouvent protégées. Cette aide prend tout son sens quand on sait que plus d’un tiers des utilisateurs doutent encore de leur technique de brossage au quotidien. Grâce à cette brosse, Philips rend la routine du brossage plus rassurante et efficace.

Performance et personnalisation

Philips annonce des chiffres prometteurs : jusqu’à 20 fois plus de plaque éliminée et des gencives jusqu’à 15 fois plus saines qu’avec une brosse manuelle. Outre l’aspect technologique, la DiamondClean 9900 ne lésine pas sur la personnalisation. Les utilisateurs profitent de huit modes de brossage et trois niveaux d’intensité, le tout pour s’adapter à toutes les sensibilités ou habitudes. La fonction « Mouth Map » visualise les zones traitées sur le manche, évitant d’oublier le moindre recoin.

À noter également : la transmission Sonicare de nouvelle génération assure un nettoyage plus silencieux sans sacrifier la puissance. Le système de remplacement de batterie simplifié et l’utilisation de matériaux biosourcés (jusqu’à 70 % pour les têtes de brosses) soulignent aussi l’engagement écologique de la marque.

Disponible en trois couleurs élégantes avec housse de voyage et socle premium, la DiamondClean 9900 Prestige vise autant l’efficacité que le style. Une bonne raison de révolutionner son rituel matinal.

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