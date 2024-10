DeepL s’envole : nouveau hub et dirigeants à New York

DeepL, leader de l’IA linguistique, annonce une étape majeure dans son expansion. En effet, l’entreprise ouvre un hub technologique à New York, une décision qui vise à renforcer sa présence aux États-Unis tout en répondant à la demande croissante pour ses solutions de traduction et rédaction IA. Par ailleurs, DeepL accueille également de nouveaux dirigeants afin de soutenir sa croissance mondiale.

DeepL s’étend avec un hub technologique à New York

Le nouveau centre installé à New York se consacrera à la recherche, l’innovation et le développement de produits. L’objectif est de consolider sa position comme leader du marché. Ce hub permet aussi de se rapprocher de ses clients américains. Avec plus de 50% des entreprises du Fortune 500 déjà clientes, Il entend répondre à la demande croissante de solutions linguistiques.

Nouveaux dirigeants pour booster l’innovation DeepL

DeepL renforce son équipe de direction avec deux experts chevronnés. D’une part, Sebastian Enderlein est nommé directeur technique, apportant avec lui son expérience de chez Uber et Salesforce. Il dirigera ainsi le développement technologique. D’autre part, Steve Rotter, nouveau directeur marketing, travaillera depuis Chicago. Grâce à son expérience chez Adobe et Motorola, il se concentrera sur les solutions basées sur les données.

DeepL recrute pour renforcer son équipe américaine

New York, réputée pour son vivier de talents, devient un atout pour DeepL. L’entreprise recrute activement des spécialistes produit et ingénieurs pour doubler la taille de ses bureaux. DeepL souhaite donc tirer parti de l’expertise locale pour continuer à développer des solutions innovantes. Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie globale axée sur la performance et la précision.

L’annonce de l’ouverture du hub à New York et l’arrivée de nouveaux cadres démontrent clairement l’ambition de DeepL. En effet, l’entreprise s’engage à rester à la pointe de l’innovation en IA linguistique. De plus, avec un marché mondial en plein essor, DeepL s’affirme comme un acteur clé capable de transformer l’industrie. Ainsi, le futur s’annonce prometteur pour DeepL et ses clients.

Lisez notre dernier article tech : Sylvox TV : Les télévisions qui révolutionnent votre cuisine et salle de bain !