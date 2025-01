Deezer – Découvrez la transformation : de la boxe à la danse, une connexion musicale époustouflante !

Les fans de Deezer, préparez vous à voir votre plateforme musicale préférée sous un nouveau jour. En effet, Deezer lance une nouvelle campagne étonnante, avec un twist pour le moins inattendu. Présentée par BETC, elle fait vivre la signature de la marque, « Live The Music », d’une manière totalement inédite.

Deezer transforme le ring de boxe en dancefloor

Imaginez une arène bondée où un match de boxe intense est interrompu par une mélodie entraînante. C’est exactement ce que propose la nouvelle campagne de Deezer. Soudainement, grâce à une adolescente qui prend le contrôle du système son, cette joute violente se transforme en battle de danse enflammée, avec des mouvements spectaculaires inspirés du voguing et du waacking. Une véritable métamorphose où les coups deviennent de l’art chorégraphié.

Le ring est alors pris d’assaut par une frénésie de danse au rythme d’un rythme effréné jusqu’à l’apogée : un KO chorégraphique. Finalement, dans cette battle de danse, il n’y a que des gagnants et le combat se termine par un sourire partagé et un clin d’œil à la foule.

La puissance de la musique

La nouvelle campagne Deezer, tournée à São Paulo et dirigée par des talents issus de la communauté LGBTQ+, comme Nogari et Eddy Soares, repose sur une idée forte : une simple chanson peut nous révéler à nous-mêmes et nous aider à nous connecter de manière authentique avec les autres. Comme l’explique Maria Garrido, la directrice marketing de Deezer : « Nous avons totalement adopté notre rôle de catalyseur des expressions personnelles significatives et la connexion aux autres à travers la musique. »

La campagne met également l’accent sur la promotion de talents émergents, comme Bonti dont le titre « Boom Boom Boom Boom » rythme le film.

Un mariage de styles

Selon David Martin Angelus, Directeur de Création chez BETC, l’idée était de créer quelque chose d’innovant et de communicatif. « Les boxeurs mettent tellement de rythme dans leurs coups de poing que nous ne pouvions résister à l’envie de mêler boxe, voguing et waacking afin de créer quelque chose de complètement inédit. »

En somme, Deezer nous offre une nouvelle leçon sur la façon dont la musique peut provoquer des surprises et créer des connexions inattendues. Une manière dynamique et originale de vivre la musique. Que pensez-vous de cette nouvelle vision de Deezer ? Seriez vous prêt à lâcher vos gants pour une paire de chaussures de danse ? N’hésitez pas à partager vos impressions en commentaires.