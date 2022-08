Delta Festival 2022 : Récap’ des 5 jours sous le soleil du Prado

Du 29 juin au 3 juillet 2022 a eu lieu le Delta Festival, où plus de 250 artistes se sont donnés rendez-vous pour mettre l’accent sur la fête et le renouveau ! 5 jours de folie où musique, entrepreneuriat et détente étaient maîtres mots. Nous avons eu l’opportunité de nous y rendre pendant 2 jours afin de vous faire un retour d’expérience. Alors, le Delta Festival est-il un lieu que nous recommandons pour l’année prochaine ? Après avoir lu ces quelques lignes, on sait que vous aurez hâte d’être en 2023 !

Des artistes pour tous les goûts

BigFlo & Oli, Carl Cox, Kungs, PNL, Sean Paul, etc. Il y en a eu pour tous les goûts lors de ces 5 jours de fête ! Plusieurs scènes étaient éparpillées sur la plage du Prado. Permettant d’écouter du commercial d’un côté, poncer de l’électro bien hard de l’autre ou encore de décoller (musicalement parlant) face à un coucher de soleil sur mer. Au total, plus de 250 artistes se sont relayés pour proposer leurs meilleures prestations sous un soleil de plomb. Même les Gipsy King ou encore Magic System ont ambiancé un public pourtant jeune.

Mention spéciale pour la scène « Mer de Sable », représentée sous forme de pyramide de 20 mètres de hauteur, dos à la mer. Ou encore la scène Amazonia offrant un spectacle à 360° où certains artistes ont pu mixer lors du coucher du soleil. Il fallait le vivre pour comprendre la hype autour de cette scène fabuleuse !

De nombreuses activités pour passer la journée au Delta Festival

Pour ceux qui avaient prévu de passer les 5 jours sur le festival, les animations étaient nombreuses. Étant sur la plage du Prado, l’accès à la mer est permis, pour profiter du beau temps et de l’eau à bonne température, d’une session de bronzage ou pourquoi par de sport. Au programme, du football dans un mini stade rempli de mousse ou dans un grand ballon d’air. Mais aussi château gonflable et autres activités ludiques. Pour les amateurs de sensations fortes, un saut à l’élastique était proposé par l’application de rencontre Feels. Partenaire principal du festival qui a permis à de nombreux festivaliers de se rencontrer avant et pendant l’événement.

Des centaines de start-up et associations qui réunissent les étudiants

L’occasion également d’occuper son temps sur l’immense plage du Prado en rencontrant des start-up et associations. Pour cette 7e édition, le Monde des Possibles, initie en 2022 l’une des plus grandes conventions citoyennes pour la jeunesse de France. Cette concertation a pour objectif d’imaginer collectivement un monde meilleur pour demain, un monde qui fasse rêver la jeunesse. Cette année, le Delta Festival pouvait compter sur la force et l’énergie de 450 associations étudiantes provenant de 36 villes universitaires en France et en Europe, 150 Start up, 200 structures associatives/ONG, entreprises et institutions, engagées au niveau local, national et international.

Des start-up présentent pour pitcher leur innovation ou leur bonne action pour un monde meilleur. Nous avons pu rencontrer quelques-unes d’entre elles qui ont su nous surprendre par leur aisance à présenter leur service sous un soleil de plomb après 3 jours intenses. Clin d’œil à l’application MyPal qui propose aux jeunes un service complet pour organiser ou être invité à des soirées privées. Tout est très bien pensé et nous la conseillons à ceux qui souhaitent s’ambiancer et rencontrer d’autres étudiants, dans le respect de la fête !

Delta Festival, à faire ?

À l’unanimité, le Delta Festival est une très grosse surprise. J’ai pu parcourir de nombreux festivals français durant l’été, mais celui-ci reste mon plus gros coup de cœur. Tout d’abord, parce qu’il se déroule à Marseille. Sur une plage magnifique où les cigales ont su se synchroniser à la musique. Véritable rendez-vous annuel pour les étudiants qui peuvent se libérer du stress de l’année pendant 5 jours bien remplis en activités, en détente et en bonne musique. Au Delta Festival, il y en a pour tout le monde et c’est assez rare. On connaît Marseille pour le Rap, mais j’ai pu (enfin) écouter de nombreux artistes de la scène Électro/Techno. Mais aussi des petits artistes locaux qui ont eu l’opportunité de monter leurs compétences sur scène. Bref, tout y est pour passer une belle journée. L’organisation est bonne, le public a su rendre la pareille. Hâte de voir les artistes qui joueront là-bas en 2023. Une chose est sûre, vous pourrez nous y retrouver !