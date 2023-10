Devenez un As de l’Économie d’Énergie avec la Beem Academy !

Actuellement, comprendre sa consommation énergétique est plus importante que jamais pour économiser de l’argent et préserver l’environnement. Toutefois, même si plusieurs individus sont intéressés par la perspective de prendre en main leur gestion énergétique à domicile, peu d’initiatives proposent de fournir leur fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser ce projet. Fort heureusement, l’initiative de Beem Academy répond désormais à cette demande !

L’ambition de la Beem Academy

Beem est une enseigne française qui commercialise de petites stations solaires à installer à la maison. Ces petits panneaux solaires sont à la fois faciles à installer mais aussi pratiques et performants. Mais cette marque française ne s’est pas arrêtée là. Actuellement, elle a lancé la Beem Academy, une initiative qui vise à éduquer et à transmettre les connaissances et les bons gestes en matière de gestion et de consommation d’énergie.

La Beem Academy propose actuellement un voyage immersif vers la maîtrise énergétique. Ce voyage, interactif et accessible, met à disposition des personnes des formats conviviaux et accessibles pour devenir un agent du changement.

Avec les cours gratuits que la Beem Academy dispensera dans quelques jours, vous démystifierez enfin le monde complexe des factures d’énergie. De plus, vous apprendrez à décoder vos relevés énergétiques et à mieux comprendre vos habitudes de consommation. La formation gratuite est une occasion à saisir pour devenir des champions de la gestion énergétique.

Lancement de la première édition de la Beem Academy

L’approche de la Beem Academy est à la fois ludique, pédagogique et conviviale. Beem ouvre ainsi les portes de l’apprentissage aux individus pour éduquer les foyers sur la gestion énergétique responsable et mener les personnes vers la transition écologique à la maison. L’ambition de la Beem Academy est ainsi de se diriger vers un avenir plus écologique, axée sur l’éducation et l’autonomisation.

Les cours gratuits se tiendront à partir du lundi 02 au lundi 09 octobre 2023, soit 06 jours hors week-end. Durant ces six jours, vous plongerez complètement dans les secrets de l’économie d’énergie et de l’impact environnemental. Attention, les inscriptions à ces cours gratuits se termineront aujourd’hui samedi 30 septembre 2023. Pour réserver gratuitement votre place, allez sur : https://beemenergy.fr/pages/beem-presente-la-beem-academy.

Réservez dès aujourd’hui votre place pour cette formation en ligne totalement gratuite. Attention, les inscriptions se termineront aujourd’hui samedi 30 septembre ! Donc, plus de temps à perdre ! Après votre inscription, vous recevrez dans votre boîte de réception, toutes les thématiques qui seront abordées lors de cette formation. Par exemple, quelles sont les erreurs courantes que l’on fait en matière de consommation d’énergie, quels sont les vrais gestes qui vont impacter sur votre facture énergétique et la planète.

En participant à cette formation, vous aurez droit à divers formats de séance, notamment des sessions en direct, des outils pratiques, des podcasts, etc. Si vous faîtes partie des 100 premiers inscrits, vous recevrez un carnet de bord en version imprimée qui vous accompagnera dans votre gestion énergétique plus responsable.

A l’issue de la formation, vous pourrez toujours débattre des sujets du jour ou partager des initiatives d’économies via le groupe Facebook officiel « La Communauté des Beemers ». Alors, rejoignez dès à présent l’initiative de Beem juste ici !